Dal municipio arriva un cartellone diffuso tra centro e frazioni con manifestazioni dedicate che vanno a toccare tutte le fasce d’età
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Il Comune di Vibo Valentia presenta il calendario degli eventi di "Benvenuto Maggio”, un mese ricco di appuntamenti culturali, musicali, teatrali, sportivi e di animazione urbana che coinvolgeranno l’intera città e le sue frazioni. Un programma ampio e trasversale, pensato per valorizzare i luoghi, sostenere la partecipazione e offrire occasioni di incontro per tutte le fasce d’età.
«Con questo calendario – dichiara l’assessore alla Cultura e Turismo, Stefano Soriano – abbiamo voluto offrire un programma ricco, capace di unire cultura, musica, sport, tradizioni e partecipazione. Vibo Valentia continua a crescere, e questi eventi rappresentano un invito a riscoprire i nostri luoghi, a incontrarsi e a condividere momenti di comunità. Per questo invitiamo cittadini e visitatori a partecipare agli appuntamenti di “Benvenuto Maggio”, un mese pensato per valorizzare la città e renderla protagonista attraverso cultura, creatività e socialità, sulla linea di quanto, come assessorato, stiamo portando avanti programmando per tempo tutte le attività e comunicandole ai cittadini con largo anticipo».
Il cartellone si apre venerdì 1 maggio con “Il Concertino del Primo Maggio” a Bivona, in Piazza Marinella, e prosegue con una serie di eventi musicali a cura dell’Accademia Musiké, spettacoli teatrali al Valentianum, iniziative dedicate ai più piccoli, momenti di festa e attività sportive.
Tra gli appuntamenti più attesi, il Pizza Fest dall’8 al 10 maggio in Piazza Martiri d’Ungheria, il 1° Raduno Nazionale Alfa Romeo il 16 e 17 maggio nelle vie della città, lo spettacolo “Tri cunti” tratto da Pirandello con una replica dedicata ai ragazzi, e molto altro.
Il mese si arricchisce inoltre di tre iniziative tematiche: Il Maggio dei Libri (29 aprile - 31 maggio), con tantissime presentazioni e incontri a Palazzo Gagliardi; Arte in Vetrina (9 maggio - 6 giugno), un percorso espositivo diffuso nelle attività commerciali del centro; la Settimana della Musica a Scuola (11 - 16 maggio), con performance e attività didattiche di concerto con il Liceo Capialbi; ed infine, in chiusura, tre giorni di calcio con le finali interregionali Uisp ospitate tra lo stadio “Razza” e il “Marzano” di Vibo Marina.