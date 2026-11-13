Dal 23 al 28 novembre le Giornate FAI per le scuole porteranno alla scoperta della cappella De Sirica-Crispo, con il sepolcro monumentale del cavaliere che la fece edificare. Le visite saranno guidate dagli Apprendisti Ciceroni del liceo vibonese

Un piccolo tesoro di arte medievale, custodito nel cuore di Vibo Valentia e sconosciuto a molti, sarà protagonista delle Giornate FAI per le scuole, in programma dal 23 al 28 novembre. Si tratta della cappella De Sirica-Crispo, all'interno della chiesa del Santissimo Rosario, uno dei luoghi di culto più legati alla tradizione religiosa cittadina.

A guidare gli studenti alla scoperta della cappella saranno gli Apprendisti Ciceroni del Liceo statale Vito Capialbi di Vibo Valentia, che accompagneranno i visitatori in un percorso tra storia, arte e memoria locale.

L'iniziativa rientra nella quindicesima edizione della manifestazione promossa dal FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano, che quest'anno coinvolgerà oltre 250 luoghi in tutta Italia, con aperture riservate al mondo scolastico.

La cappella De Sirica-Crispo, un tesoro medievale nel cuore della città

La cappella si trova all'interno della chiesa del Santissimo Rosario, edificio che risale al 1776, costruito sulle fondamenta di una precedente chiesa gotica dedicata a San Francesco d'Assisi.

La storia del luogo è strettamente intrecciata con quella dell'antica Monteleone. Dopo il devastante terremoto del 1783, che distrusse anche la chiesa dei Domenicani, la confraternita del Santissimo Rosario fu trasferita nella chiesa di San Francesco, che da allora assunse l'attuale denominazione.

Ben più antica è la cappella De Sirica-Crispo, edificata in epoca medievale dal cavaliere Domenico De Sirica come luogo di sepoltura della propria famiglia. Al suo interno si conserva il monumentale sepolcro marmoreo del fondatore, con la figura del cavaliere scolpita in altorilievo e un epitaffio in caratteri gallo-romani.

Nel 1555 la cappella fu restaurata da Pandolfo Crispo, marito di Camilla, ultima discendente della famiglia De Sirica. Da questa vicenda deriva la doppia denominazione con cui il piccolo ambiente sacro è conosciuto ancora oggi.

Nonostante il suo valore storico e artistico e il buono stato di conservazione, la cappella rimane in gran parte celata agli occhi dei visitatori. Le Giornate FAI offriranno quindi agli studenti l'opportunità di conoscere un patrimonio poco noto, pur trovandosi in pieno centro cittadino.

Il percorso permetterà inoltre di approfondire la storia della chiesa del Rosario e delle Vare, le statue protagoniste delle suggestive celebrazioni pasquali, particolarmente sentite dalla comunità vibonese.

La particolarità dell'iniziativa è anche nel ruolo affidato agli studenti del Capialbi, che non saranno semplici visitatori ma guide dei loro coetanei. È questo il principio degli Apprendisti Ciceroni, progetto educativo attraverso il quale il FAI coinvolge i ragazzi nella conoscenza e nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Le Giornate FAI per le scuole, riservate alle Classi Amiche FAI, si svolgeranno dal 23 al 28 novembre. Non si tratta dunque di aperture al pubblico indistinto, ma di visite dedicate alle classi aderenti all'iniziativa.

In Calabria, oltre alla cappella De Sirica-Crispo di Vibo Valentia, il programma comprende la visita all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Catanzaro, un percorso tra le vie e i palazzi storici di Nicastro, a Lamezia Terme, e la scoperta del centro storico di San Mauro Marchesato, nel Crotonese.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.faiscuola.it.