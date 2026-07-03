La Biblioteca comunale di Vibo Valentia si prepara a riaccogliere la cittadinanza con un evento speciale ospitato nel suggestivo chiostro di Palazzo Santa Chiara, dove la struttura opererà temporaneamente in attesa del completamento dei lavori di riqualificazione nella sede originaria di via Palach.

Mercoledì 8 luglio, alle 19:00, la scrittrice Catena Fiorello Galeano presenterà il suo nuovo romanzo “Serenata Salentina”, dialogando con il giornalista Pietro Comito. Un appuntamento culturale di grande rilievo, promosso dall’assessorato alla Cultura, che segna simbolicamente la ripartenza delle attività bibliotecarie in un luogo storico e fortemente identitario per la città.

«La Biblioteca comunale rappresenta un luogo fondamentale per la crescita della nostra comunità - dichiara il sindaco Enzo Romeo -. In attesa della conclusione dei lavori della sede di via Palach, Palazzo Santa Chiara offrirà un ambiente adeguato e accogliente per continuare a garantire un servizio importantissimo». Palazzo Santa Chiara è stato sede del Sistema bibliotecario vibonese, la cui esistenza invece è praticamente appesa a un filo.

Sulla riapertura della biblioteca comunale, l’assessore alla Cultura Stefano Soriano sottolinea: «Ripartiamo con un evento di qualità, che conferma la volontà dell’amministrazione di investire sulla cultura e sulle occasioni di incontro. La presenza di Catena Fiorello Galeano è un segnale forte di attenzione verso la nostra città e verso i lettori vibonesi».

L’amministrazione invita la cittadinanza a «partecipare numerosa all’incontro, che inaugura una nuova fase di attività nel cuore del centro storico».