Il grande repertorio vocale e cameristico protagonista al Valentianum di Vibo Valentia, dove domenica 29 novembre, alle ore 18, si terrà un concerto lirico che vedrà esibirsi il soprano Marina Unruh e il tenore Thomas Heyer, accompagnati al pianoforte dal maestro Sergio Coniglio. Il programma della serata spazierà tra le composizioni di Franz Schubert, Clara Schumann, Sergej Rachmaninov e Richard Strauss, attraversando differenti stagioni della storia musicale europea.

L’appuntamento, a ingresso libero, è promosso dall’associazione Tarenus Ets di Polistena, in collaborazione con la sezione vibonese dell’Agimus, con la direzione artistica del maestro Andrea Brissa e il patrocinio del Comune di Vibo Valentia.

Il repertorio e il dialogo tra voce e pianoforte

A illustrare le finalità dell’iniziativa è il maestro Francesco Anile, presidente dell’associazione Tarenus e della sezione vibonese dell’Agimus, tenore con una carriera nei maggiori teatri internazionali.

«Come presidente, ma prima ancora come uomo di teatro e cantante, ho fortemente voluto omaggiare la città di Vibo Valentia con un appuntamento di altissimo valore artistico – spiega Anile –. Vibo Valentia possiede una tradizione culturale e una sensibilità musicale che meritano produzioni di respiro internazionale, capaci di valorizzare luoghi simbolo come il Valentianum e di avvicinare sempre più pubblico alla grande musica dal vivo».

Al centro del concerto il rapporto tra voce e pianoforte, declinato attraverso la sensibilità dei diversi compositori. «Il repertorio vocale cameristico richiede una padronanza tecnica ed espressiva assoluta, in grado di restituire ogni sfumatura della parola cantata», sottolinea Anile, evidenziando la scelta di accostare il lirismo poetico di Franz Schubert e Clara Schumann alla ricchezza armonica e timbrica di Sergej Rachmaninov e Richard Strauss. «Offrire alla città un concerto di questo livello significa ribadire il ruolo della grande musica come patrimonio condiviso».

I protagonisti del concerto

A tracciare il profilo degli interpreti che si esibiranno al Valentianum è il direttore artistico Andrea Brissa: «Avremo sul palco due personalità di primo piano della scena lirica e concertistica europea. Il soprano Marina Unruh, attiva da quasi vent’anni tra opera, repertorio sinfonico-corale e Lieder, si distingue per duttilità vocale ed eleganza stilistica con un percorso che spazia dai grandi ruoli mozartiani fino a Puccini, Strauss e Wagner, affiancato da un’intensa attività discografica».

Una carriera internazionale anche quella del tenore Thomas Heyer, che all’attività concertistica affianca quella didattica. Brissa ne ricorda le esibizioni nei maggiori teatri e nelle sale da concerto d’Europa, Nord America e Africa, oltre all’impegno come docente presso la Hochschule di Francoforte, dove ha formato artisti oggi impegnati su prestigiosi palcoscenici, tra cui quello della Scala di Milano.

«A completare questo dialogo musicale – conclude il direttore artistico – sarà l’esperienza e la sensibilità cameristica del maestro Sergio Coniglio al pianoforte».