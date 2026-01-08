L’iniziativa ha saputo coniugare tradizione e valorizzazione del centro storico. L’assessore Soriano: «Anche i giovani parte attiva di un percorso culturale e identitario»

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la manifestazione “La Via dei Presepi”, che ha registrato una significativa partecipazione di cittadini e visitatori, confermandosi un appuntamento capace di coniugare tradizione, cultura e valorizzazione del centro storico cittadino.

L’iniziativa, pensata dal sindaco Enzo Romeo già nel 2024 e portata avanti dall’assessore alla Cultura e al Turismo Stefano Soriano, ha offerto a molte persone la possibilità di visitare e riscoprire il centro storico di Vibo Valentia, passeggiando tra vicoli e piazze, ammirando i presepi esposti in palazzi e luoghi sacri e apprezzando il valore storico e architettonico degli stessi, trasformati per l’occasione in un suggestivo percorso culturale.

La valorizzazione del centro storico

«La Via dei Presepi è stata una manifestazione di grande valore simbolico e culturale - ha dichiarato il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo -. Un sentito ringraziamento va ai presepisti, veri artisti del nostro territorio, che con passione e creatività hanno realizzato opere uniche, contribuendo in modo determinante alla riuscita dell’evento e alla bellezza del percorso nel centro storico».

Il sindaco ha inoltre voluto sottolineare il coinvolgimento delle scuole: «Un ringraziamento particolare va anche al Liceo Vito Capialbi che, attraverso un progetto educativo, ha permesso agli studenti di essere protagonisti della Via dei Presepi, avvicinando i giovani alle tradizioni e alla storia della città».

Il coinvolgimento delle scuole

Soddisfazione espressa anche dall’assessore alla Cultura e al Turismo, Stefano Soriano: «Questa manifestazione ha dimostrato come la collaborazione tra istituzioni, artisti, scuole e comunità possa generare risultati straordinari. I presepi realizzati hanno arricchito il centro storico, mentre il coinvolgimento degli studenti del Liceo Vito Capialbi ha rappresentato un valore aggiunto, rendendo i giovani parte attiva di un percorso culturale e identitario».

La manifestazione si è conclusa con un momento di confronto sugli aspetti storici, rappresentativi e di fede del presepe, grazie ad un incontro promosso dal Comune al quale hanno partecipato don Pasquale Rosano e la etnomusicologa Sara Biblioteca. Al termine, la consegna degli attestati da parte del sindaco e dell’assessore a tutti gli artisti che hanno esposto le loro creazioni all’interno della Via dei presepi.