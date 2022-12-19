Proficuo confronto tra sindaci, imprenditori, consumatori e rappresentanti delle associazioni di categoria. Nell’ambito dell’appuntamento sono stati presentati i vincitori del contest fotografico “Alla scoperta del Parco delle Serre”

Le sale dello storico e prestigioso Palazzo Gagliardi in Vibo Valentia hanno ospitato l’evento “Quattro stagioni, tanti colori”, organizzato dall’ente Parco regionale delle Serre in partnership con Mangiatorella Spa. All’interno di una cornice elegante e suggestiva, in una sala gremita, il talk moderato da Marcello Francioso e il giornalista Maurizio Buonanno, ha visto la presenza di molti illustri relatori provenienti dal mondo istituzionale, culturale, turistico e da quello industriale per discutere sulle grandi opportunità che un territorio così ricco di risorse come la Calabria può offrire. A seguito dei saluti istituzionali dell’assessore alla cultura del Comune di Vibo Valentia Antonella Tripodi anche da parte del sindaco Maria Limardo, Alfonso Grillo (commissario straordinario del Parco delle Serre) e Pietro Federico (amministratore delegato di Mangiatorella S.p.a.), hanno spiegato il significato di questa giornata: sensibilizzare tutti gli attori del processo di cambiamento e sviluppo sull’importanza di unire le forze per un obiettivo comune. Il dibattito, sempre attivo e proficuo, ha visto alternarsi contributi di rilievo da parte dei relatori presenti, dopo la lettura di un messaggio inviato dal presidente del Consiglio Regione Calabria Filippo Mancuso, assente per motivi istituzionali. [Continua in basso]

Contributi di valore pervenuti dall’assessore regionale all’Agricoltura, risorse Agroalimentari e Forestazione Gianluca Gallo, dal presidente Unindustria Sezione Agroalimentare Domenico Monardo, dal presidente Confindustria Vibo Valentia Rocco Colacchio, chiudendo con i saluti e il contributo del vicesindaco del Comune di Vibo Valentia Pasquale Scalamogna. Dal confronto con gli imprenditori agli interventi dei rappresenti dalle associazioni di categoria. Non sono mancati i commenti dei sindaci dei Comuni rientranti nell’area Parco quali il sindaco di Gerocarne e presidente Gal Papillo, il sindaco di Serra San Bruno Barillari, di Nardodipace De Masi, di Brognaturo Tassone, di Cardinale Stagliano, di Pazzano Franco Valenti, di Bivongi Vincenzo Valenti, di Monterosso Lampasi, di Francavilla Pizzonia, di Ionadi Signoretta, di Pizzo Pititto e i rappresentanti degli altri enti calabresi. Presenti in sala i Carabinieri della Biodiversità di Mongiana rappresentati dal luogotenente incarico speciale Domenico Minichini e il comandante della stazione dei Carabinieri territoriali di Vibo Valentia maresciallo Farabella. Presente anche una delegazione istituzionale delle guide turistiche del Parco delle Serre e soprattutto, i veri destinatari di questo cambiamento: i consumatori. Sviluppo e futuro della Calabria passano inevitabilmente da una promozione congiunta di tutti gli attori del territorio coinvolti oggi ben rappresentati. Nel corso della giornata sono stati presentati i vincitori del contest fotografico “Alla scoperta del Parco delle Serre”, il contest naturalistico di Mangiatorella dedicato ai boschi e ai luoghi incontaminati di questo territorio, le cui 12 foto giudicate più belle sono confluite in un fantastico Calendario che sarà distribuito anche nelle librerie Rubbettino.

