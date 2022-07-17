Si tratta di un ciclo di eventi letterari con l’intento di favorire la socialità e il dialogo. La kermesse è promossa dalla locale Pro loco

Anche quest’anno la Pro loco di Vibo Marina annuncia la ripartenza dell’ormai tradizionale rassegna letteraria “Ti porto un libro: incontri con l’autore”, giunta ormai alla sua 6a edizione. Si tratta di un ciclo di eventi letterari con l’intento di favorire la socialità e il dialogo tra le diverse opinioni, attraverso lo sguardo degli ospiti presenti e dei temi affrontati nei libri proposti. Il tutto nel suggestivo scenario del porto di Vibo Marina “scalo per le Eolie e il Mediterraneo con oltre 150 anni di storia e cultura del mare”. L’evento, che già lo scorso anno è entrato a far parte delle rassegne di Vibo Valentia capitale italiana del libro 2021, si è giovato anche questa volta della collaborazione e del sostegno del Comune di Vibo Valentia, che ha sempre riconosciuto in questa iniziativa un importante ruolo nella promozione della lettura. [Continua in basso]

“Ti Porto un libro: incontri con l’autore” si svolgerà nel suggestivo scenario del porto di Vibo Marina, nel retro banchina Fiume (nei pressi della Capitaneria di Porto) alle ore 21.30. L’evento prevede 4 serate che vedranno alternarsi diversi ospiti secondo il seguente calendario:

22 luglio : incontro con il giornalista e storico Pino Ippolito Armino , che presenterà il suo libro “Il fantastico regno delle Due Sicilie. Breve catalogo delle imposture neoborboniche” (Laterza editore).

: incontro con il giornalista e storico , che presenterà il suo libro “Il fantastico regno delle Due Sicilie. Breve catalogo delle imposture neoborboniche” (Laterza editore). 29 luglio : incontro con la scrittrice Giusy Staropoli Calafati, con cui si parlerà del suo ultimo romanzo “Terra santissima” (Laruffa editore), proposto anche al premio Strega 2022.

: incontro con la scrittrice Giusy Staropoli Calafati, con cui si parlerà del suo ultimo romanzo “Terra santissima” (Laruffa editore), proposto anche al premio Strega 2022. 5 agosto : incontro con il giornalista e scrittore Danilo Chirico , con cui si parlerà di lotta alla criminalità organizzata grazie ai preziosi spunti offerti dal suo libro “Storia dell’Antindrangheta” (Rubbettino editore).

: incontro con il giornalista e scrittore , con cui si parlerà di lotta alla criminalità organizzata grazie ai preziosi spunti offerti dal suo libro “Storia dell’Antindrangheta” (Rubbettino editore). 12 agosto: incontro con lo scrittore Fabio Voci, che presenterà il suo romanzo “Il colore dei cavallucci di gomma” (Grafiche editore), una bella storia d’amore familiare raccontata da un emergente e promettente autore di Vibo Marina.

Il presidente della Pro Loco, Vincenzo De Maria, e il segretario, Rosario Carbone – organizzatore dell’evento – esprimono la loro grande soddisfazione nel poter offrire ancora una volta alla comunità di Vibo Marina (e non solo) un importante momento di confronto culturale, consapevoli che eventi come questo sono di grande importanza per stimolare i cittadini alla riflessione e alla lettura, in funzione di una crescita personale, sociale e civica.