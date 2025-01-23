Dal jazz alla musica classica passando per la lirica. La rassegna patrocinata dal Comune e organizzata dalla sezione vibonese dell’Agimus si terrà da febbraio a dicembre nella Biblioteca comunale. Ecco il programma completo

La “Stagione concertistica 2025” a Vibo Valentia è ormai davvero pronta ad accogliere un pubblico sempre più variegato. È stato infatti presentato questa mattina, nella sala Giunta del Comune di Vibo, il cartellone ufficiale della seconda edizione della manifestazione culturale organizzata dalla sezione vibonese dell’Agimus con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e del ministero della Cultura, e che si terrà a Vibo Valentia dal 14 febbraio al 19 dicembre 2025 nei locali della biblioteca comunale di via Palach.

Presenti alla conferenza stampa l’assessore alla Cultura Stefano Soriano, il direttore artistico, maestro Andrea Brissa, la consigliera Laura Pugliese e la presidente della commissione Cultura Marcella Mellea. «Queste iniziative si svolgono alla biblioteca comunale proprio per ampliare ancora di più quella che è l’offerta della biblioteca, che negli ultimi mesi dello scorso anno ha raddoppiato le iscrizioni e quindi punta a diventare un luogo centrale della cultura vibonese» ha spiegato l’assessore Soriano.

Protagonista assoluta naturalmente la musica e il talento di musicisti del territorio: «È uno degli obiettivi che ci siamo dati sin da subito, cercare di far rientrare chi è andato via, esibendosi così a Vibo, creando anche una visibilità che poi possa essere da stimolo per tutti gli altri ragazzi. Abbiamo il conservatorio Torrefranca che è sicuramente un’istituzione grandiosa per Vibo Valentia e per tutta la Calabria, però sono tutte queste iniziative che secondo me danno una grossa mano affinché i giovani comincino a pensare che anche a Vibo c’è una possibilità di emergere in un settore che magari non è quello sportivo».

Della stessa opinione il giovane musicista di fama internazionale, nonché direttore artistico della manifestazione, Andrea Brissa: «L’obiettivo di questa stagione concertistica è proprio quello di valorizzare i giovani musicisti del territorio e anche il territorio stesso con questo progetto culturale. Sono presenti talenti del Vibonese e non solo, talenti appartenenti a tutto il territorio calabrese, musicisti che suonano anche varie tipologie di strumenti».

E sui concerti in programma il Maestro Brissa ha commentato: «Si va dal jazz alla musica classica, ci saranno vari concerti di lirica perché abbiamo notato che è molto apprezzata dal pubblico e poi fa parte della nostra storia. Gli spettacoli copriranno tutto l’anno, partiranno a febbraio e avranno una cadenza di due spettacoli al mese con una breve pausa nel periodo estivo per poi chiudere a dicembre. Ci saranno due spettacoli gratuiti e poi gli altri spettacoli prevederanno un contributo minimo per il biglietto, di 5 euro».

Insomma, il sipario è pronto ad alzarsi su questa nuova stagione concertistica vibonese che vuole bissare il successo di quella passata: «L’anno scorso abbiamo avuto un bel successo – ha rimarcato il direttore artistico – la comunità vibonese è assetata di cultura. Noi lavoriamo per tutti, per il territorio, vogliamo continuare verso questa strada e ci aspettiamo sempre di più un pubblico numeroso e accogliente».

Il programma completo