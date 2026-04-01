Il Comune di Vibo Valentia informa che si è concluso il progetto “Giovani in Biblioteca”, realizzato in collaborazione con Valentia Academy, che negli ultimi 18 mesi ha contribuito in modo significativo a rendere la Biblioteca comunale un luogo vivo, dinamico e ricco di iniziative dedicate ai più giovani.

Grazie al progetto – si legge in un comunicato di palazzo Razza - è stato possibile, tra le altre cose, ampliare gli orari di apertura della biblioteca, attivare laboratori culturali e creativi, musicali, di lettura e di approfondimento tematico e favorire la partecipazione attiva dei ragazzi e la valorizzazione degli spazi culturali.

Con la chiusura delle attività progettuali, la Biblioteca non potrà più garantire l’apertura del sabato, ma l’orario settimanale continuerà ad essere il seguente: da lunedì a venerdì, la mattina dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e il pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 19:30. Apertura pomeridiana garantita ancora dai volontari di Fondazione Valentia che continuano a prestare la loro opera con passione a favore della collettività e di una casa della cultura come la biblioteca comunale.

L’amministrazione comunale – si legge in conclusione - ringrazia Valentia Academy, gli operatori coinvolti, i dipendenti comunali e tutti i giovani che hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo a trasformare la Biblioteca in un punto di riferimento culturale e sociale per la città.

L’assessorato alla Cultura – si fa rilevare - conferma l’impegno a proseguire nella ricerca di nuove opportunità e progettualità che possano sostenere e ampliare i servizi bibliotecari.