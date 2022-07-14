Tutti gli articoli di Cultura
Aspettando la IX edizione di “Un libro al mese. Visti da vicino” proporrà il 15 luglio 2023 alle ore 19.00 l’interessantissimo libro di Cosimo Sframeli ” ‘Ndrangheta addosso”. [Continua in basso]
Ospiti dell’Ascot Vibo Valentia e di Costanza Chindamo, si dialogherà con l’autore e con Vincenzo Chindamo, fratello di Maria Chindamo. La serata sarà resa ancor più preziosa dal collegamento con Daniele Billitteri, notissimo cronista de L’ Ora. Una serata che ci consentirà di comprendere dimensione e diffusione del fenomeno attraverso le voci di chi ha “vissuto” in prima persona i periodi più “caldi” e terribili. Poi una breve pausa prima di ripartire a settembre.