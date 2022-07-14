Appuntamento con la rassegna letteraria domani sera alle ore 19.00 nei locali dell’Ascot di Vibo Valentia. Tra gli ospiti anche Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, l’imprenditrice di Laureana di Borrello scomparsa nel 2016

Aspettando la IX edizione di "Un libro al mese. Visti da vicino" proporrà il 15 luglio 2023 alle ore 19.00 l'interessantissimo libro di Cosimo Sframeli " 'Ndrangheta addosso".

Ospiti dell’Ascot Vibo Valentia e di Costanza Chindamo, si dialogherà con l’autore e con Vincenzo Chindamo, fratello di Maria Chindamo. La serata sarà resa ancor più preziosa dal collegamento con Daniele Billitteri, notissimo cronista de L’ Ora. Una serata che ci consentirà di comprendere dimensione e diffusione del fenomeno attraverso le voci di chi ha “vissuto” in prima persona i periodi più “caldi” e terribili. Poi una breve pausa prima di ripartire a settembre.