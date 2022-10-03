Tra le più importanti studiose francesi di letteratura italiana. L’evento nell’ambito del cartellone “A Palazzo con lo scrittore”

Consensi di critica e di pubblico anche per l’ultimo appuntamento della rassegna culturale “A Palazzo con lo Scrittore”, ideata e diretta da Raffaele Gaetano. Il cartellone, che si è snodato lungo tre eventi con importanti esponenti della cultura italiana e internazionale, ha visto protagoniste altrettante dimore e ville storiche private calabresi che per l’occasione hanno aperto le porte al pubblico. Ospite della serata, a Palazzo Di Francia di Vibo Valentia, Anne-Christine Faitrop-Porta, tra le più importanti studiose francesi di letteratura italiana, autrice di numerose pubblicazioni, alcune delle quali dedicate al nostro Corrado Alvaro. In dialogo con Raffaele Gaetano, la Faitrop-Porta ha ripercorso l’opera e il pensiero di due viaggiatori francesi in Calabria: André Morel e Renè Bazin. Molteplici i riferimenti a luoghi e personaggi della nostra regione ripercorsi con la magia che solo una grande studiosa sa trasmettere. La secolare storia di Palazzo Di Francia di Vibo Valentia, presso il quale aveva il suo quartier generale Gioacchino Murat, si è così intrecciata per un giorno con la letteratura di viaggio in un unicum veramente emozionante. Il vasto pubblico presente nel salone di rappresentanza ha apprezzato l’incontro e alla fine il plauso è stato unanime.



Anche quest’ultimo appuntamento di “A Palazzo con lo Scrittore” ha regalato altri momenti preziosi come richiamare alla memoria la secolare storia del Palazzo, affidata all’architetto Enrico Reale, e la visita guidata degli ambienti interni e del parco. La rassegna ha goduto del patrocinio dell’Associazione Nazionale Dimore Storiche.