Cna Vibo, Giovanni Benvenuto nel comitato nazionale del comparto bevande

Giovanni Celeste Benvenuto, titolare delle omonime cantine, produttore di vino nella provincia di Vibo Valentia e fautore del recupero dello zibibbo in Calabria, è stato nominato membro del comitato esecutivo nazionale del comparto bevande della Cna. La Confederazione nazionale dell’artigianato e dell’impresa è una realtà che protegge e rappresenta i titolari delle piccole medie e grandi imprese dell’agroalimentare. L’Associazione di categoria organizza nello specifico di questo comitato l’attività di imprenditori e imprenditrici che operano nel settore della produzione di bevande.



«Sono fiero ed orgoglioso di poter nuovamente rappresentare la Calabria, dopo esser riuscito a portare il nostro Zibibbo Igp dal solo consumo locale ai vari mercati esteri e sulle testate più importanti fino al New York Times – ha dichiarato Benvenuto – Farò tutto ciò che è nelle mie capacità per promuovere un settore che presenta potenzialità di crescita importanti e quindi interessanti sviluppi nella nostra terra. Sono fortemente convinto che questa crescita scaturisca dal confronto, dall’umiltà e dalla voglia di innovarsi e migliorarsi, per questo presto la massima attenzione alle problematiche che possono diventare opportunità e alle innovazioni anche al di fuori dei nostri confini regionali, da coniugare – ha concluso l’imprenditore vibonese- con l’unicità del nostro patrimonio di tradizioni enogastronomiche per poter così renderne sempre più alto il livello qualitativo e commerciale». [Continua in basso]

Il presidente territoriale della Cna di Vibo Valentia, Antonino Cugliari, nell’esprimere le più vive congratulazioni per il prestigioso incarico affidato al collega Giovanni Celeste Benvenuto, sottolinea come questo importante risultato sia «il frutto del lavoro e della politica operato dalla Cna di Vibo Valentia sempre più riferimento certo per tutti gli artigiani della nsostra provincia».