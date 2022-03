Vibo, targa della Camera di Commercio per i 40 anni di Topolino moda

La Camera di Commercio di Vibo Valentia ha consegnato all’imprenditrice Enza Staropoli, titolare di Topolino Moda, una targa per i quarant’anni della sua attività al termine del talk show promosso dall’associazione Saturnalia tenutosi nel negozio di via dei Forgiari. Quarant’anni fa Staropoli decise di lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria con un piccolo negozio di abbigliamento per bambini e ragazzi. Un’attività che si è ingrandita nel tempo e oggi può contare oltre che su di lei, anche sul marito, le due figlie e altre quattro ragazze che lavorano al loro fianco.



Ieri, giovedì 17 marzo, c’è stata la prima fase della tre giorni di festeggiamenti con un talk show promosso dall’associazione Saturnalia, andato in onda sulle pagine social di Radio Onda Verde, dell’associazione Valentia e di Topolino Moda. A moderate il confronto, incentrato sulla profonda crisi che sta colpendo le attività del centro storico vibonese, è stato Roberto Cosentino, che ha introdotto il tema e coinvolto gli ospiti presenti. Oltre ad Enza Staropoli, infatti, hanno partecipato la vicepresidente di Saturnalia Rosella Ruggiero, che ha promosso l’iniziativa, l’assessore al Turismo del Comune di Vibo Valentia Michele Falduto, il segretario della Camera di Commercio Bruno Calvetta, ed il funzionario del medesimo ente Maurizio Caruso Frezza.

Da qui è partito l’invito agli enti amministrativi locali e regionali a fare rete con gli operatori del settore e le varie associazioni di categoria per determinare la ripresa di un corso cittadino dove imperano i locali vuoti, puntando al rinnovamento e all’innovazione.



Al termine del talk show, il segretario Calvetta ha così consegnato un riconoscimento ad Enza Staropoli per i 40 anni di attività, che consiste in un’opera creata per l’occasione dal maestro Antonio La Gamba. Nella giornata di domani altro momento di festa per il compleanno di Topolino Moda: in via Forgiari dalle 17.30 alle 20.00 trampolieri, giocolieri, show di bolle e spettacoli di fuoco animeranno la serata che concluderà con un gran buffet ed un brindisi finale.