Trasversale delle Serre, oggi la firma del protocollo per vigilare sui lavori – Video

Oggi in Prefettura a Vibo Valentia la sottoscrizione di un accordo che porterà in tempi celeri e in piena sicurezza al completamento di tre lotti della Trasversale delle Serre. Si tratta in particolare di interventi sulla nuova strada statale 182 nei tratti “Superamento del colle dello Scornari”, “Superamento del cimitero di Vazzano” e “Lotto unico da Vazzano a Vallelonga”. La sottoscrizione dei protocolli finalizzati al contrasto e alla prevenzione di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione dell’opera, è avvenuta tra il Prefetto Roberta Lulli, il direttore tutela aziendale di Anas Roberto Massi, il commissario straordinario per il completamento della Trasversale delle Serre, Francesco Caporaso, i sindacati di categoria Fenea-Uil, Filca-Cisl e Fillea – Cgil e l’Ispettorato territoriale del lavoro di Vibo Valentia. [Continua im basso]



«L’opera – ha spiegato il Prefetto – porterà importanti ricadute economiche al territorio». Ha poi aggiunto: «Il nostro compito è quello di controllare, prevenire e verificare che le procedure antimafia siano regolari». Il massimo rappresentante territoriale del Governo ha inoltre sottolineato l’attenzione sul mondo del lavoro: «Abbiamo istituito una cabina di regia per verificare sia la regolarità dei contratti che la sicurezza sui luoghi di lavoro». Il commissario straordinario di Governo per la Trasversale delle Serre Francesco Caporaso ha illustrato i dettagli dell’intervento da oltre mezzo miliardo di euro, che «collegherà le aree interne della provincia di Vibo con quella di Catanzaro. In 10 mesi – ha rimarcato – sono state approvate tutte le procedure tecnico amministrative per la realizzazione delle opere. Un risultato – ha concluso – importante».

Da parte sua il direttore dell’Anas ha precisato: «Il protocollo è la sottoscrizione di un impegno tra tutte le parti coinvolte, affinché le risorse siano utilizzate solo ed esclusivamente per completare l’opera e auspicabilmente in tempi brevi».

