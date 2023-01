Caro carburante, adesso arriva lo sciopero dei benzinai: ecco tutte le date

Incroceranno a fine mese le braccia i benzinai «per porre fine a questa “ondata di fango” contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità». Le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno pertanto assunto la decisione di «proclamare lo stato di agitazione della categoria, su tutta la rete; di avviare una campagna di controinformazione sugli impianti e proclamare, per le giornate del 25 e 26 gennaio 2023, una prima azione di sciopero, con presidio sotto Montecitorio». Lo si legge in una nota Faib-Confesercenti, Fegica, Figisc-Confcommercio.



Lo sciopero è previsto dalle ore 19 del 24 gennaio alle ore 7 del 27 gennaio 2023. Nella comunicazione alla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali le organizzazioni parlano di «azioni politiche irresponsabili e di inusitata gravità nei confronti di una intera categoria di onesti operatori economici che basano la loro attività su un margine fisso pro litro di 3 centesimi lordi al litro, garantendo allo Stato, a proprio rischio e pericolo, in alcuni casi della vita, un introito di circa 40 miliardi l’anno di gettito».

LEGGI ANCHE: Caro carburanti: arrivano le nuove regole del Governo per contrastare gli aumenti

Carburanti, azione di controllo sui prezzi dalla Guardia di Finanza