Carburanti, prezzi ancora in salita: per il diesel superata quota 2 euro al litro

Continua la scia di aumenti prezzi per il carburante. Il tonfo delle quotazioni dei prodotti raffinati registrato giovedì scorso aveva prodotto un lieve movimento al ribasso sui listini dei maggiori marchi. I rialzi dei giorni precedenti, tuttavia, hanno determinato un forte aumento delle medie nazionali dei prezzi praticati ai distributori. E le quotazioni internazionali hanno ripreso a correre, in particolare per quanto riguarda il gasolio. Il risultato è che la benzina tocca quota 1,82 euro/litro in ‘fai da te’, il gasolio è vicino a 1,88 euro/litro. Sul ‘servito’ siamo rispettivamente a 1,96 e a 2,02 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, venerdì 6 gennaio Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. (Adnk)

