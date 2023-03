Centro per l’impiego di Vibo Valentia, inaugurata la nuova sede

È stata inaugurata questa mattina a Vibo Valentia la nuova sede del Centro per l’impiego, che

verrà ospitato nei locali di Palazzo Gemini, lungo la strada Statale 18 a Vena di Ionadi, nello stesso immobile – ma con ingresso completamente separato e indipendente – che ospita momentaneamente anche la scuola Murmura. L’edificio ospitava in passato gli uffici territoriali della Regione Calabria. Per l’occasione è giunto a Vibo Valentia l’assessore regionale alle Politiche del lavoro Giovanni Calabrese, accolto dal sindaco Maria Limardo e dal vicesindaco Pasquale Scalamogna. [Continua in basso]

Il primo cittadino, nel saluto inaugurale, ha ripercorso brevemente le tappe che hanno condotto l’ente ad individuare una nuova sede dopo la chiusura della precedente avvenuta ormai qualche anno fa. «Nel porgere i migliori auguri di buon lavoro a tutti voi – ha affermato il sindaco Limardo rivolgendosi ai dipendenti ed ai direttori del dipartimento e della struttura – intendo sottolineare la grande importanza che in un frangente storico come questo rivestono i Centri per l’impiego. Ringrazio quindi l’assessore regionale Calabrese per l’impegno profuso e per la sua presenza qui a Vibo, che testimonia quanto importante sia questo ufficio per i servizi che offre alla cittadinanza.