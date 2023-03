Riapertura del Centro per l’Impiego di Vibo, la soddisfazione della Fp Cgil

Il Segretario aziendale della Fp Cgil Bruno Schipano interviene in merito alla nuova apertura della sede del Centro per l’Impiego di Vibo, sottolineando l’importanza delle azioni messe in campo dalla FP CGIL «per ridare alla cittadinanza di Vibo e dei comuni limitrofi la possibilità di fruire di un ufficio pubblico per il lavoro come nelle altre città calabresi e d’Italia». Schipano ricorda di essere intervenuto diverse volte in Regione, al Comune di Vibo e attraverso gli organdi di informazione «per dipanare le diverse criticità emerse di volta in volta, e sollecitare l’individuazione di una sede idonea ad ospitare il personale regionale, il tutto al fine di garantire e gestire tutti i servizi dedicati ai lavoratori in stato di disoccupazione e l’erogazione di tutte quelle attività erogate in ottemperanza alla normativa vigente in materia di politiche attive. Un plauso – continua il segretario aziendale della Fp Cgil – all’amministrazione regionale, presente al CPI di Vibo, e rappresentata dall’assessore al lavoro Giovanni Calabrese, dal direttore generale del Dipartimento lavoro Roberto Cosentino, dalla dirigente del settore funzioni territoriali Centri per l’Impiego – Area centro, Valeria Scopelliti, dal dirigente datore di lavoro e sicurezza luoghi di lavoro, Salvatore Lopresti, unitamente alla dirigente del settore economato, Raffaela Starace e del responsabile della sede di Vibo Valentia, Antonio Rotella che di concerto con l’Amministrazione comunale è riuscita a consegnare al territorio un servizio essenziale». Per la Cgil «è stata importante altresì, la presenza del consigliere regionale Raffaele Mammoliti, che ha contribuito con il suo impegno, registrando il malessere del territorio, al raggiungimento del risultato».