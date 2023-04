Nicotera punta sul Magliocco canino: un gruppo di lavoro per la sua valorizzazione

Il Comune cerca quattro esperti in altrettanti settori con lo scopo di creare un team che metta in campo azioni volte a far risaltare la presenza e la coltivazione del vitigno sul territorio

Un gruppo di lavoro che supporti l’amministrazione comunale nell’elaborazione di un progetto volto a declinare in assi di intervento e azioni concrete il brand “Nicotera – Terra del Magliocco canino”. Allo scopo è stato pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse: in particolare si cercano quattro esperti ciascuno nel campo dell’agronomia, del marketing, della produzione vitivinicola e della storia locale. Il gruppo sarà formato in totale da sei persone: gli altri due componenti, per la parte politica, sono l’assessore alle Attività produttive Robertino Massara e il consigliere con delega alla Cultuta Giuseppe Leone. L”obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di valorizzare il comprato agricolo locale e in particolar modo la coltivazione della vite che nel territorio nicoterese – è spiegato nell’avviso – «ha origini antichissime e risale all’epoca romana e più tardi angioina, come testimoniato da numerose fonti storiche e bibliografiche». [Continua in basso]

Si è scelto di puntare sul Magliocco canino, dal quale si ottiene un vino di colore rosso rubino e che viene coltivato soprattutto «nella parte tirrenica del sud della Calabria, per le caratteristiche territoriali di composizione dei terreni, di esposizione e di modalità di coltivazione». Si scommette dunque su questo vitigno con la convinzione che «per il tramite di una progettualità organica, razionale e condivisa, tra l’istituzione comunale, le aziende e altri soggetti pubblici e privati, possa indubbiamente produrre delle ricadute benefiche sul territorio di riferimento sia in termini di immagine che economiche». Il tutto anche in considerazione del fatto che proprio a Nicotera ha sede legale l’Associazione Viticoltori Vibonesi nata con lo scopo di ottenere l’indicazione geografica tipica IGT ‐ Costa degli Dei per i vini prodotti nella provincia vibonese.

Chi è in possesso dei requisiti richiesti o ha esperienza specifica sul tema può presentare domanda di partecipazione, corredata di curriculum, all’ufficio del protocollo del Comune di Nicotera, entro le ore 12 dell’8 maggio. È previsto che le istanze dei candidati siano valutate dal sindaco che nominerà, con proprio decreto, i quattro prescelti. Il gruppo di lavoro è senza scopo di lucro e pertanto i componenti non percepiranno rimborsi spese o indennità di alcun genere.

