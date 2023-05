Sicurezza stradale, a Cessaniti il sindaco ordina la pulizia di terreni privati e canali di scolo

Tramite ordinanza, il sindaco di Cessaniti Francesco Mazzeo ha chiesto ai proprietari dei terreni di procedere alla pulizia di fossi e canali nonché alla manutenzione dei terreni siti in prossimità delle strade. Il provvedimento si rende necessario vista l’insistenza di siepi, alberature e vegetazione varia che, trovandosi ai limiti con le arterie stradali, rischiano di creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione. Il primo cittadino ha sottolineato l’esigenza di interventi mirati alla pulizia delle zone di campagna alla luce dei cambiamenti climatici caratterizzati anche da piogge intense e prolungate e l’innesco di fenomeni erosivi «che in tempi brevi evolvono in smottamenti e frane, con possibili colate detritiche e ristagno d’acqua sulla carreggiata stradale». Si rende urgente quindi mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree e i fossi che attraversano le proprietà private in particolare quelle prospicenti le strade comunali. [Continua in basso]

Una manutenzione costante che dovrà riguardare sia la vegetazione sia fabbricati, muri e opere di sostegno «al fine di garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione». Per evitare allagamenti delle carreggiate, il sindaco Mazzeo sollecita di mantenere o ripristinare «l’originaria sede degli scarichi a cielo aperto, fossi, canali, fossette del reticolo superficiale delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le arterie comunali». Nell’atto, si ordina anche la «rimozione di tutti i detriti terrosi e di tutto il materiale trasportato sulle strade comunali, provenienti da terreni e strade private intersecanti o interferenti».

Infine, si ricorda che «i proprietari di tutti i terreni confinanti o limitrofi con la sede stradale comunale, sono tenuti a rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie o dimensioni nonché materiale proveniente da fabbricati, muri e opere di sostegno che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano viabile». Gli interventi dovranno essere eseguiti entro e non oltre il 31 maggio 2023. In caso di adempimenti, previste sanzioni da 168 a 674 euro.

