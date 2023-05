Consulta del commercio a Nicotera, Massara: «Una bella storia iniziata 4 anni fa per il bene della città»

Dall'assessore alle Attività produttive gli auguri di buon lavoro al nuovo organismo che riunisce circa quaranta esercenti. «Già in campo per le iniziative da proporre in estate»

«Desidero rivolgere i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro alla neo presidente Luciana Ceravolo e all’intera Consulta comunale del commercio che si è insediata nei giorni scorsi e sta già lavorando a tanti bei progetti». Ad affermarlo è l’assessore al Turismo e alle Attività produttive di Nicotera, Roberto Massara. L’organismo di partecipazione popolare, previsto dal nuovo Statuto comunale, è attivo ufficialmente da qualche giorno ma la sua storia comincia quattro anni fa. «Fin da quando ci siamo insediati come amministrazione comunale – spiega Massara – abbiamo tentato di coinvolgere i commercianti per porre in essere iniziative e attività che potessero giovare al territorio e alla stessa economia». All’inizio erano in pochi a crederci, ma dopo il successo dei mercatini e degli altri eventi messi su insieme, le adesioni sono man mano cresciute. [Continua in basso]

I mercatini di Natale a Nicotera

Tant’è che ad oggi sono circa quaranta gli esercenti che hanno deciso di prendere parte alla Consulta, abbracciando il principio dell’“unione fa la forza”. Tra gli obiettivi del nuovo organismo ci sono infatti il mutuo sostegno e la collaborazione, anche con le istituzioni, al fine migliorare sempre più l’immagine della cittadina costiera. La gestione amministrativa e progettuale della Consulta è affidata ad un Consiglio direttivo composto da otto delegati, due per ognuna delle quattro assemblee di zona.

Nei quattro anni di sinergia e collaborazione tra commercianti e assessorato alle Attività produttive, non sono di certo mancati i periodi difficili. «Nel periodo della pandemia le iniziative hanno purtroppo subito uno stop, ma una volta superata quella fase ci siamo ritrovati mettendo in cantiere tante altre belle attività», afferma Massara. Ora, con lo strutturarsi della Consulta e l’estate alle porte si è già di nuovo al lavoro: «So che i nostri commercianti si stanno già organizzando per le iniziative da sviluppare durante i mesi estivi, da parte nostra come amministrazione comunale assicureremo loro tutto il nostro appoggio».

