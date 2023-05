Nicotera, si è insediata la Consulta comunale del commercio

Si è ufficialmente insediata a Nicotera la Consulta comunale del commercio, organismo che nasce dalla sinergia sviluppata in questi anni tra gli esercenti e l’assessore al ramo, Roberto Massara, e che è il primo tra gli strumenti di partecipazione popolare presenti nel nuovo Statuto comunale. L’insediamento è avvenuto ieri, nella sala consiliare di Palazzo Convento: durante la seduta è stato eletto il presidente, individuato all’unanimità da parte del Consiglio direttivo nella signora Luciana Ceravolo. Per quanto riguarda invece il Consiglio direttivo, lo stesso è composto da otto persone che sono state elette durante le assemblee di zona convocate dall’assessore Massara nei giorni scorsi. Durante tali incontri, informa una nota stampa del Comune, «si è discusso sullo stato del comparto del commercio a Nicotera, su alcune problematiche di interesse collettivo e sui rapporti tra l’ente comunale e la categoria dei commercianti, ribadendo all’unanimità, la necessità inderogabile, in questa fase della vita della comunità nicoterese, di procedere al completamento dell’iter di istituzione della Consulta stessa». [Continua in basso]

Tra gli obiettivi previsti della Consulta del commercio nicoterese ci sono: a) raggruppare tutti coloro che esercitano un’attività di natura commerciale, sul territorio comunale di Nicotera; b) assistere e tutelare i componenti in funzione del riconoscimento e della valorizzazione delle loro attività, nei confronti della comunità, dei singoli operatori economici, delle associazioni di categoria, nonché degli enti pubblici e di quelli privati; c) curare l’immagine dei componenti creando una compagine omogenea basata sull’unità di intenti e di comportamento che contribuisca alla distinzione ed alla valorizzazione delle attività aderenti alla Consulta stessa; d) assumere ed incentivare iniziative di interesse comune agli aderenti nel campo dell’immagine, della promozione e del marketing territoriale; e) favorire le iniziative tendenti a incrementare l’interscambio commerciale; f) dirimere eventuali controversie tra i componenti o tra categorie e categorie; g) favorire iniziative di mutuo sostegno, collaborazione e interscambio progettuale tra i componenti o le categorie; h) segnalare e proporre alle istituzioni comunali tutti quei provvedimenti atti a incrementare il commercio locale; i) svolgere opera di sensibilizzazione e di stimolo volta al miglioramento dell’immagine turistica e culturale della città e del suo territorio; j) attuare iniziative di propaganda tendenti ad accrescere nei confronti dell’utenza, strutturale o potenziale, la conoscenza dell’offerta commerciale cittadina.

Il regolamento che disciplina i compiti, l’organizzazione e il funzionamento della suddetta Consulta Comunale del Commercio era stato approvato dalla giunta comunale il 15 febbraio dello scorso anno. L’articolo 7 del suddetto regolamento prevedeva che la gestione amministrativa e progettuale della Consulta in questione fosse affidata ad un Consiglio direttivo composto da otto delegati, eletti in numero di due da ognuna delle assemblee di zona. Queste ultime, come recita l’articolo 10 del regolamento, si compongono di tutti i componenti della Consulta le cui attività ricadono in ciascuno dei quattro ambiti territoriali fissati dal regolamento stesso e cioè: a) AT-1 Comerconi, Preitoni, Badia, Provinciali per Badia e per Joppolo, Via Tondo, Via Foschea; b) AT-2 Piazza Cavour, Corso Cavour, Rione Margherita, Corso Medameo, Piazza Garibaldi; c) AT-3 Viale Castello, Via Luigi Razza, Via Corte, Via Nuovo Liceo, Via San Francesco e d) AT-4 Nicotera marina. [Continua in basso]

Gli otto delegati che compongono il Consiglio direttivo della Consulta sono: Prenesti Andrea e Thobie Maria, (Ambito Territoriale 1), Rao Giuseppe e Fiaschè Rosa Maria (Ambito Territoriale 2), Ceravolo Luciana e Famà Domenico (Ambito Territoriale 3) e Ventra Girolamo e Cupitò Alessio (Ambito territoriale 4). Il Consiglio direttivo – conclude la nota – «ha poi rivolto un sentito ringraziamento al concittadino Giovanni Durante, per aver avuto il merito di aver concepito il nuovo organismo di partecipazione popolare, per essersi battuto per la sua istituzione e per averne redatto il Regolamento di istituzione e funzionamento, oltre che per le tante attività svolte in campo culturale e sociale a favore della comunità nicoterese. Lo stesso assessore Massara ha espresso infine il suo più vivo apprezzamento per la nascita del nuovo organismo».

