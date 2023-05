Nicotera Marina, il mercato settimanale si sposta sul lungomare

Lo ha deciso l'amministrazione comunale per consentire la fruizione di spazi più ampi. Si parte martedì 30 maggio

Cambia sede il mercato settimanale di Nicotera Marina. I banchi dei venditori dalla prossima settimana si sposteranno di qualche centinaio di metri: dalla piazzetta del mercato tra corso Garibaldi e via Vittorio Emanuele al lungomare, precisamente dal tratto che va dalla intersezione con via Vittorio Emanuele alla fermata dei pulmann. Il “trasferimento” è stato deciso dall’amministrazione comunale con la modifica dell’articolo 5 del regolamento sulla Rete cittadina dei mercati, al fine di consentire a venditori e clienti la fruizione di spazi più ampi. Ad annunciare la data del cambio sede è stato l’assessore Antonio La Malfa, ossia martedì 30 maggio: «Saranno circa trenta postazioni di ogni genere, che saranno dislocate sulla via lungomare. Un ringraziamento particolare va fatto all’associazione A.N.A. (associazione nazionale ambulanti, ndr) Calabria Basso Tirreno che ha collaborato affinché questa bellissima iniziativa si realizzasse».

Nelle scorse settimane il gruppo di opposizione, Movi@Vento, aveva criticato la scelta dello spostamento del mercato. Diverse le motivazioni addotte, dai disagi al traffico che l’occupazione del lungomare potrebbe portare soprattutto d’estate alle difficoltà che potrebbero avere gli anziani a raggiungerlo rispetto alla storica piazzetta mercato.

LEGGI ANCHE: Nicotera, attacco di D’Agostino alla maggioranza: «Hanno scelto la strategia del silenzio»

Nicotera Marina, in corso i lavori di pulizia della pineta