Nicotera si prepara all’estate tra eventi e nuovi servizi, l’assessore al Turismo: «Pronti ad accogliere tutti al meglio»

Il calendario delle serate è in lavorazione ma già trapela qualche nome: su tutti Amedeo Minghi e Marco Ligabue. In programma il trasporto urbano per collegare il centro alla Marina e alla stazione ferroviaria. E sull'incubo mare sporco: «Speriamo negli interventi della Regione»

L’assessore Roberto Massara

Si respira ottimismo a Nicotera per la prossima stagione estiva. Qualche turista si inizia già a vedere, diverse le comitive di stranieri che arrivano in bus e si perdono tra le vie del centro storico del comune costiero più a Sud della provincia di Vibo Valentia, l’ultimo della Costa degli Dei. Ma il clou è atteso per luglio e agosto, quando il paese e le sue frazioni si riempiono soprattutto dei propri figli emigrati. In queste settimane l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Marasco, è al lavoro per ultimare il programma degli eventi e dare il via a nuovi servizi per vacanzieri e cittadinanza. «Ce la stiamo mettendo tutta per organizzare un’estate ricca e per vedere la nostra bella Nicotera frequentata da tante persone così come merita. Accoglieremo tutti al meglio», spiega l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Roberto Massara. Tanto impegno e anche la messa a disposizione di un budget più alto rispetto agli anni passati – riferisce l’assessore -, che si spera possano dare un buon ritorno in termini d’immagine e pure di linfa per i commercianti del posto. Il cartellone degli eventi estivi è ancora in lavorazione e verrà pubblicato nella sua interezza nei prossimi giorni. Il sindaco ha anticipato sui social che il 15 agosto si esibirà in piazza Santa Caterina Amedeo Minghi. E l’assessore Massara ci regala qualche altra chicca: «Il 10 agosto rideremo con Dado, il comico di Zelig. Il 13 a Nicotera Marina ci sarà il concerto di Marco Ligabue. Il 19 sul lungomare sarà la volta della Notte bianca. E tanto altro ancora, definiremo il tutto presto: nei prossimi giorni sono in programma delle riunioni con associazioni del territorio e Consulta dei commercianti, che vogliono proporre loro iniziative che andranno ad arricchire ancora di più il programma».

Le nuove iniziative

Per quanto riguarda invece le nuove iniziative a cui il Comune sta lavorando, vi è un servizio di trasporto urbano per collegare Nicotera centro e la frazione Marina, con una fermata anche alla stazione ferroviaria. La giunta ha approvato un atto d’indirizzo che prevede che il servizio sia attivo da luglio a settembre, con corse di mattina pomeriggio e sera. Il tutto a carico dell’ente, con regolare convenzione/contratto con una ditta di trasporti. Una proposta avanzata dall’assessore al Bilancio Antonio La Malfa, così come quella di attivare dei punti d’informazione per turisti e di dotarsi di una guida turistica. Tutti elementi che potrebbero far meglio conoscere e apprezzare le bellezze e la ricca storia della cittadina. La Giunta nei giorni scorsi ha dato mandato agli uffici competenti di approntare una manifestazione d’interesse rivolta agli enti del Terzo settore disponibili a svolgere tale servizio. Sono previsti due punti d’informazione turistica, uno a Nicotera e uno in Marina.

Fiori e colori per le vie

La panchina degli innamorati e la Via dell’amore

«Stiamo dedicando attenzione anche all’abbellimento delle strade e delle principali vie, oltre alla pulizia del paese e delle frazioni ad opera degli operai comunali», aggiunge Massara. Nei giorni scorsi amministratori e volontari comunali sono stati impegnati nel rinnovamento dell’ormai celebre Vico degli ombrelli, che dal 2020 contribuisce a rendere maggiormente suggestivo uno dei luoghi più antichi e caratteristici del paese ossia il quartiere Baglio. Oggi è tra gli angoli più fotografati a Nicotera, insieme all’adiacente Via dell’amore e alla panchina degli innamorati che si trova sul viale dietro il Castello Ruffo. Oltre ovviamente all’affaccio sul mare – che incanta tutti spaziando dal golfo di Gioia Tauro allo Stretto di Messina fino alle isole Eolie – e agli scorci succestivi offerti soprattutto dalla parte antica del paese come Porta Palmentieri o il quartiere Giudecca. E per rendere Nicotera ancora più colorata e fiorita quest’anno è stato lanciato il concorso “Millefiori”: verranno premiati il balcone, la vetrina, il giardino e il dehors più belli. «Un modo – spiega l’assessore al Turismo – per abbellire Nicotera e le sue frazioni ma anche per stimolare la partecipazione attiva dei cittadini. Chiunque voglia aderire può consultare il regolamento e scaricare il modulo di partecipazione sul sito del Comune o venendo direttamente in Municipio».

Questione mare

La spiaggia di Nicotera Marina

Nicotera è poi fresca dell’assegnazione della bandiera verde per il quindicesimo anno consecutivo: un riconoscimento attribuito dai pediatri italiani alle spiagge ritenute a misura di bambino e che qui si conquista ogni anno anche grazie agli ampi spazi offerti da un litorale lungo diversi chilometri. Nel Vibonese le fa compagnia solo Capo Vaticano. E a proposito di mare, e più in particolare dell’incubo mare sporco, Massara assicura: «Stiamo facendo e faremo tutto quello che è in nostro potere. Monitoriamo la situazione e segnaleremo la scoperta di eventuali abusi. Ci affidiamo poi alla Regione Calabria. Proprio l’altro ieri siamo stati presenti insieme ad altre amministrazioni comunali della zona a un incontro a Catanzaro, in cui si è parlato degli interventi che la Regione ha fatto e che ha in programma per prevenire il fenomeno».

