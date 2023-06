Nicotera Marina, al via i lavori per la nuova rete di raccolta acque bianche sul lungomare

Sono iniziati a Nicotera Marina i lavori per la realizzazione della nuova rete di raccolta delle acque bianche, che interesseranno tutto il lungomare. «Un’opera importantissima per il territorio di Marina – ha affermato il sindaco Giuseppe Marasco nel darne notizia -, sia dal punto di vista della sicurezza, infatti la nuova rete andrà a migliorare la captazione delle acque meteoriche sullo stesso asse stradale, ed anche per la risoluzione definita del problema del cattivo odore proveniente dalle caditoie del lungomare». Gli interventi sono stati avviati a partire dal lato nord del lungomare, in zona Medameo. Il primo cittadino ha fatto sapere che i lavori «si protrarranno fino al 30 giugno, per essere ripresi successivamente a stagione estiva terminata».

Un altro cantiere che in queste settimane sta interessando l’abitato di Nicotera Marina è quello all’ingresso del paese per la realizzazione di una rotatoria al posto del bivio. I lavori, appaltati dalla Provincia, prevedono anche la messa in sicurezza del tratto di strada che collega Nicotera alla frazione Marina, con la realizzazione anche di cunette, muretti e l’installazione di nuove barriere di protezione.

