Vibo, aggiudicati i lavori di manutenzione delle case popolari lungo viale Affaccio

Aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria delle case popolari di viale Affaccio a Vibo Valentia. Il termine di presentazione dell’offerta economica era scaduto lo scorso 21 agosto. In tale contesto, la ditta Fiorillo aveva formulato una offerta parti a 71mila euro (più oneri sicurezza 1.800 euro e iva al 10% 7.280). La somma necessaria per i lavori, pari a 80mila euro, era stata registrata a carico del bilancio di esercizio 2023. La ditta, si fa presente nella determina del Settore 4 – Territorio e pianificazione urbana sostenibile del Comune di Vibo, è iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetto a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) della prefettura di Vibo del 14 luglio 2023. Sulla determinazione sono stati inoltre espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile. I lavori interesseranno le abitazioni rientranti nel “corpo A”.

