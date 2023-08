Triparni, oltre 500mila euro di fondi Pnrr per riqualificare la frazione di Vibo

La situazione della strada provinciale a Triparni

Un progetto per riqualificare la frazione di Triparni di Vibo Valentia. È ciò a cui punta la Provincia di Vibo Valentia che ha emesso un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse. Il fine è quello di realizzare un intervento di «recupero identitario», per un importo complessivo pari a 584mila euro finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le imprese interessate a presentare la loro offerta devono inviare la domanda entro le ore 9,00 del 31 agosto tramite il Portale Appalti della Provincia. Le ulteriori risorse destinate alla piccola frazione del comune di Vibo Valentia vanno ad aggiungersi alle altre somme previste, ma ancora non spese, che il Comune di Vibo ha destinato per la messa in sicurezza di un territorio e di un paese che, da oltre un decennio, fa i conti con un dissesto idrogeologico che ha “inghiottito” la piazza. In condizioni di dissesto anche la strada provinciale, unica via di collegamento, che presenta pericolosi avvallamenti capaci di creare situazioni di serio pericolo per gli automobilisti di passaggio. In particolare, il progetto del Comune di Vibo – 770mila euro la spesa – prevede il rifacimento del marciapiede che contorna l’esterno della chiesa: quello preesistente in calcestruzzo verrà demolito e la ricostruzione avverrà con lastre in pietra. In corrispondenza della piazza si prevede inoltre l’installazione di nuova illuminazione a led. Una nuova pavimentazione stradale è prevista anche in via Roma, via Piemonte e traversa via Puglie.

