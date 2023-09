Comune di Vibo: a bando i progetti del Pnrr per un valore complessivo di dieci milioni di euro

Il Comune di Vibo manda a bando opere pubbliche inserite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza presentate dal Comune di Vibo al ministero e approvate con una serie di importanti finanziamenti. Si tratta di nove interventi per un ammontare di circa 10 milioni di euro. Nel dettaglio gli interventi riguardano la rigenerazione della passeggiata del Cardo, di Piazza del Mercato e il recupero di Piazza Luigi Razza per un valore complessivo di 1,9 milioni di euro, con apertura delle buste fissata al 30 agosto; il recupero e valorizzazione delle frazioni Longobardi e San Pietro per 1,1 milioni di euro, con apertura buste sempre il 30 agosto; il riuso e recupero funzionale dell’immobile ex ufficio Anagrafe del Comune di Vibo e riuso dello spazio esterno in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva nonché di inclusione sociale con l’attivazione di servizi sociali innovativi di sostegno alle persone particolarmente svantaggiate, per un totale di 478mila euro, con sorteggio delle aziende che si sono presentate; recupero identitario della frazione Triparni, per una somma di 584mila euro e sorteggio previsto nella giornata di ieri, giovedì 31 agosto.

Il quartiere Pennello

Altri progetti riguardano la rigenerazione e realizzazione di un giardino e una Piazza del Parco archeologico subacqueo, per una somma complessiva di 1,2 milioni di euro; il recupero e l’allestimento di Piazza San Michele e campo giochi con relativi sottoservizi, per l’ammontare di un milione di euro; la realizzazione di una ciclovia lungo l’ex tracciato della littorina, per 1,2 milioni di euro e la rigenerazione e riqualificazione urbana del quartiere “Pennello” di Vibo Marina, per la somma di 1,2 milioni di euro: per tutti questi progetti l’apertura delle buste è fissata al 6 settembre. Nello stesso giorno avverrà il sorteggio delle ditte che hanno presentato offerte per la rigenerazione di Villa Gagliardi, per il cui intervento sono previsti 720mila euro. Per concludere, il settore Lavori pubblici, guidato dal dirigente Mimmo Scuglia, ha aggiudicato la messa in sicurezza del territorio di Vibo Marina, segnatamente a monte di via Senatore Parodi, interessato sempre da allagamenti a seguito di piogge. Con questi interventi si mira a fronteggiare il riversamento delle acque meteoriche sulla strada da parte di un torrente che scorre vicino la delegazione di Vibo Marina, su un’arteria principale in prossimità della chiesa e delle scuole. In questo caso l’appalto è stato aggiudicato alla ditta Cogepo Srl con sede a Polistena (Rc) che ha presentato un ribasso del 33% per un ammontare di 273mila euro.

