Sottopasso di Vibo Marina, appaltati i lavori ma il cantiere ancora non riapre

Attesa la riapertura dopo l’affidamento dell’appalto per la conclusione dei lavori. Costo complessivo 640.000 euro. Però, al sottopasso di Vibo Marina – incompiuto dall’ormai lontano 2012, costo complessivo (sempre che finalmente l’opera sia completata e collaudata) 2,5 milioni di euro – il cantiere resta ancora fermo con le quattro frecce. All’uscente assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo (dimissionario assieme ad altri due colleghi di “Città futura” al culmine della crisi politica aperta in seno all’amministrazione comunale di Vibo Valentia), dopo lunghe tribolazioni, l’onore di aver reperito le risorse, grazie all’interlocuzione tra la giunta del sindaco Limardo e la burocrazia Regionale, a chi gli succederà l’onore di far sì che questa sia la volta buona.

Il progetto, come detto, risale al 2012. Nelle intenzioni dell’allora assessore comunale ai Lavori pubblici Giorgio Modafferi, e dell’allora sindaco Nicola D’Agostino, l’opera doveva essere approntata in breve tempo, ma solo nel 2016, finalmente, fu inaugurato il cantiere. Lavori lenti, risorse stanziate di fatto insufficienti per completarlo alla luce del lievitare progressivo dei costi. Quindi, lo stop e anni di abbandono, disagi per gli abitanti della zona e proteste. «Per ultimarla – spiegava nel 2021 l’assessore Giovanni Russo – servono altri 500 mila euro». La Regione Calabria provvide per un importo di 450 mila euro, ma il percorso sarebbe stato ancora accidentato, rallentato dalle procedure. Poi la svolta con l’appalto. Ora non resta che aprire il cantiere e sperare che entro la prossima estate Vibo Marina possa finalmente compiere un passo importante verso la modernizzazione.

