Opere pubbliche a Vibo, Limardo: «Abbiamo messo in moto una macchina da 100 milioni di euro» – Video

«Quasi 103 milioni di euro di finanziamenti destinati alle opere pubbliche, con i quali Vibo Valentia potrà cambiare volto. Un numero che racchiude in sé una visione complessiva di sviluppo armonico della città, poggiata su una scala di priorità che oggi trova sbocco con l’apertura di numerosi cantieri». Con queste parole il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ha aperto la conferenza stampa convocata per illustrare gli interventi conclusi, avviati e programmati sul fronte dei lavori pubblici. Come spiegato dal primo cittadino, «l’amministrazione comunale ha puntato prima di tutto a garantire la sicurezza dei cittadini e dei più fragili, e su questo gli interventi sulle scuole hanno avuto assoluta priorità. Dopodiché si è proceduto ad attuare interventi per la messa in sicurezza del territorio, quindi per contrastare il dissesto idrogeologico sui versanti. [Continua in basso]

«In questi anni – ha affermato ancora il primo cittadino – abbiamo fatto quello che possiamo definire un ‘lavoro sporco’, ovvero rimettere in sesto la macchina amministrativa che ha patito un vero e proprio esodo di personale, senza dimenticare gli anni del Covid e le inchieste giudiziarie». Ora è giunto il momento di «dare quelle risposte, concrete e visibili, che i cittadini attendono e che siamo oggi in grado di fornire. Da sindaco dico che questa amministrazione sta gettando le basi per una rigenerazione sociale, urbanistica, economica della città, avendo chiara la visione complessiva dello sviluppo. La rigenerazione non è più rimandabile, Vibo deve assurgere al ruolo di città. Dopo quattro anni, facendo il bilancio e guardandomi indietro, sono pienamente soddisfatta dell’attività posta a beneficio della città perché la visione che avevamo è una visione che sta trovando attuazione e concretezza». Quindi l’intervento dell’assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo: «Impossibile – ha detto – elencare tutti gli interventi avviati o conclusi, ma doveroso ricordare le scuole Palach, Savio, Collodi, che sono oggetto di vanto per l’amministrazione, prese ad esempio – ha evidenziato l’assessore – anche in convegni importanti a livello nazionale dagli urbanisti. Oggi abbiamo la possibilità di conoscere nel dettaglio tutti gli edifici scolastici, perché li abbiamo passati ai raggi X». Ricordata poi la circostanza che «la scorsa estate, a differenza del passato, non si è patita una crisi idrica, grazie alle opere di ingegnerizzazione compiute».

Ed ancora: «la metanizzazione nelle frazioni marine attesa da decenni, il consolidamento dei versanti di Piscopio, Vena, San Pietro, la consegna dell’ex Bruzzano, dell’ex convento dei gesuiti, la consegna del palasport Borsellino. Da qualche mese – ancora l’assessore Russo – si è aperta una nuova fase: stiamo aprendo tutti quei cantieri rispetto ai quali questa amministrazione si è impegnata h24, opere che fanno parte di un disegno complessivo di come immaginiamo la crescita della città: messa in sicurezza, riqualificazione di quartieri degradati e abbandonati da oltre un decennio. Da qui a qualche giorno ne apriremo altri, su tutti il sottopasso di Vibo Marina, ma anche il terminal bus e via De Gasperi. Ed a breve possiamo dire che verranno concluse finalmente anche altre due opere che erano per così dire ‘impantanate’: il teatro e la scala mobile». Attualmente sono in esecuzione ben 14 interventi per un ammontare di 12,5 milioni di euro; 12 sono gli interventi già appaltati ed i cui lavori partiranno a breve per un ammontare di 15,7 milioni di euro. Mentre ammonta a ben 73,6 milioni di euro la progettazione di interventi già finanziati e destinati principalmente alla rigenerazione urbana».

