Vibo, iniziati i lavori di messa in sicurezza nella frazione di Vena Media

Da qualche giorno sono iniziati i lavori di messa in sicurezza nella frazione di Vena Media. A darne notizia l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia Giovanni Russo. «Verranno realizzate: 3 paratie in cls; opere di regimazione delle acque meteoriche con il ripristino e integrazione della rete di drenaggio superficiale; risagomatura della sezione del fosso di scolo con l’utilizzo di geocompositi e fascinate; opere di finitura e sistemazione del tratto stradale interessato dalle lavorazioni». L’intervento, finalizzato al contrasto del dissesto idrogeologico, prevede una spesa complessiva di 750mila euro: «Sono frutto – ricorda l’assessore – di un finanziamento ottenuto dal ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio. A breve dopo San Pietro e Vena media, altre frazioni saranno interessate da interventi di messa in sicurezza», conclude Russo.

LEGGI ANCHE: Messa in sicurezza di Vena, la giunta licenzia il progetto di fattibilità: ecco cosa sarà fatto

Vibo, messa in sicurezza del territorio: iniziati i lavori nella frazione San Pietro