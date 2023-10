Giornata vittime incidenti sul lavoro, l’Anmil di Vibo alla manifestazione a Reggio

Si celebra oggi la 73esima Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro – istituzionalizzata con Dpcm nel ’98 su richiesta dell’Anmil (Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) – sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Rai che ha inteso garantire il pieno sostegno delle testate giornalistiche. Previste manifestazioni in tutta Italia organizzate dalle sedi territoriali associative, cui prendono parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro. La Sezione Anmil di Vibo Valentia, come deliberato dal Consiglio regionale Anmil, parteciperà poi con una rappresentanza di associati, il presidente territoriale Caridà e gli organi sociali, alla quinta Giornata Regionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro che si svolgerà nella Città Metropolitana di Reggio Calabria l’8 ottobre prossimo. Il programma sarà il seguente: ore 08:30 S. Messa nella Chiesa di San Giorgio al Corso; ore 09:30 deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti in Corso Giacomo Matteotti. Alla cerimonia civile, nella sala della Fondazione Lucianum, alle ore 10.:30 parteciperanno il presidente regionale Anmil Calabria Antonio Carlizzi, direttore Inail Reggio Calabria Luca Pantusa, prefetto Massimo Mariani, sindaco f.f. Carmelo Versace, Città metropolitana sindaco f.f. Paolo Brunetti, Comune di Reggio Calabria portavoce Forum Regionale avvocato Luciano Squillace, consigliere regionale Calabria Giuseppe Mattiani, consigliere Giuseppe Giordano, Città metropolitana assessore politiche sociali Demetrio Delfino. Porteranno il saluto: Cgil, Cisl, Uil, presidente Co.Co.Pro Inail Reggio Calabria Fabio Giubilo, le Associazioni storiche della disabilità Anmic, Uici, Ens, Unms, Asp. Chiusura lavori affidata alla senatrice Tilde Minasi. Durante la cerimonia civile saranno consegnati i brevetti e i distintivi d’onore agli invalidi del lavoro da parte della Direzione Inail regionale. La manifestazione principale, quest’anno, si svolgerà con il patrocinio di Roma Capitale, nella sala della Protomoteca in Campidoglio «Nonostante la recrudescenza del fenomeno infortunistico che pesa sul Paese, è un fatto che oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceva la giusta considerazione, mentre dovrebbe essere per ciascuno di noi un valore imprescindibile ed una priorità – dichiara il presidente Regione Calabria Anmil Antonio Carlizzi – e questa Giornata è l’occasione per sensibilizzare un’azione comune e un patto trasversale a tutte le forze politiche».

LEGGI ANCHE: Morti bianche, Mammoliti (Pd): «Garantire la sicurezza sul lavoro è un dovere»

Operaio travolto e ucciso sulla SS 280 a Lamezia, il cordoglio di Cgil e Fillea-Cgil Area Vasta

L’Anmil celebra i suoi primi 80 anni: anche la sezione vibonese agli eventi nazionali -Video