L’Anmil celebra i suoi primi 80 anni: anche la sezione vibonese agli eventi nazionali -Video

In occasione degli ottanta anni dalla nascita dell’Anmil, associazione a sostegno delle vittime del lavoro e di impegno nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche la sezione vibonese celebrerà la data dell’11 settembre aderendo a due appuntamenti straordinari. Alle ore 11.00, l’udienza riservata ad una delegazione di 300 persone da Papa Francesco e, alle ore 17.00, una rappresentanza ristretta dei vertici associativi sarà ricevuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I dettagli sono illustrati dal presidente Anmil Vibo, Michele Caridà: «Siamo profondamente onorati di partecipare a questo importante appuntamento anche con una rappresentanza vibonese. Grazie al riconoscimento del nostro valore – prosegue Caridà – sulle reti di Rai, La7, Sky ed altre emittenti, verrà mandato in onda nei prossimi giorni uno spot di 30 secondi commemorativo dell’attività della nostra Associazione in questi 80 anni al fianco delle vittime del lavoro, dal titolo ‘La storia siamo noi’ per la cui colonna sonora siamo grati ad una cantautrice da sempre straordinariamente e vicina all’Associazione, Mariella Nava che ha offerto le note della canzone ‘Non ci vuole un gran che’ per accompagnare le immagini storiche dello spot».

L’anniversario della nascita dell’Associazione è in effetti il 19 settembre del 1943, dopo la ricostruzione nell’immediato dopoguerra, dopo essere stata soppressa dal regime. Per completare i festeggiamenti il 21 settembre si terrà a Bergamo Fiera (Via Lunga), dalle ore 14.30 alle ore 16.00, lo spettacolo “Note e storie di sicurezza fuori dagli schemi per parlare di prevenzione”, un percorso attraverso musica, video, teatro e testimonianze per coinvolgere, emozionare e diffondere la cultura della sicurezza, organizzato in collaborazione con Epc Periodici all’interno della cornice di “Bergamo e Brescia capitale italiana della cultura 2023”, che vedrà il coinvolgimento del duo comico “I Papu”, un fortunato sodalizio artistico che riesce ad intrecciare temi d’attualità e comicità.

Queste celebrazioni precedono di poche settimane la 73ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro che quest’anno si celebra l’8 ottobre, e che vedrà manifestazioni organizzate dall’Anmil in tutt’Italia (con patrocinio Rai), mentre la manifestazione principale quest’anno si svolgerà a Roma, in Campidoglio, dove hanno già confermato la presenza alcune tra le maggiori autorità istituzionali tra cui: il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone delegata a rappresentare il governo, il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Tino Magni, la presidente della Commissione d’inchiesta della Camera sulle condizioni di lavoro in Italia, Chiara Gribaudo, nonché il commissario straordinario Inail, Fabrizio D’Ascenzo, e il presidente del Civ inail, Guglielmo Loy. La Sezione Anmil di Vibo Valentia, parteciperà con una rappresentanza di associati, il presidente Caridà e gli organi sociali alla quinta giornata regionale per le vittime degli incidenti sul lavoro che si svolgerà nella Città Metropolitana di Reggio Calabria l’8 ottobre prossimo. Il programma sarà il seguente: ore 08,30 S. Messa nella Chiesa di San Giorgio al Corso; ore 09,30 deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti in Corso Giacomo Matteotti. Alla cerimonia civile, nella Sala Perri di Palazzo Alvaro, alle ore 10,30 parteciperanno le autorità civili e politiche provinciali e regionali.

