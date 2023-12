Vibo, il Comune cerca professionisti per formare un elenco di operatori per l’affidamento di incarichi

Il Comune di Vibo Valentia

Il Comune di Vibo Valentia, nell’ambito delle proprie attività istituzionali intende formare un elenco di operatori economici, in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement, in possesso di competenze professionali per l’affidamento di incarichi professionali di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi. La formazione dell’elenco di professionisti ha lo scopo di assicurare il massimo confronto concorrenziale nelle ipotesi di affidamento di incarichi diretti o tramite procedura negoziata, e in particolare il rispetto dei principi di concorrenza, correttezza non discriminazione, economicità, pubblicità, proporzionalità, efficacia, tempestività, e trasparenza, nonché del principio di rotazione. Per questo motivo l’ente locale ha diramato un Avviso precisando che “non è indetta alcuna procedura concorsuale – specifica il Comune – né è impegnativo per il Comune di Vibo Valentia e non costituisce proposta contrattuale né offerta o promessa al pubblico. La partecipazione da parte degli operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’ente, che sarà libero anche di affidare incarichi al di fuori del suddetto Avviso, ovvero, di sospendere, modificare o annullare lo stesso. In tal caso nessuno degli operatori economici che hanno presentato domanda potrà avanzare pretese o richiesta di rimborsi a qualsiasi titolo”. L’elenco potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2026, salvo diversi provvedimenti, per: affidamento diretto di servizi di importo inferiore a euro 140.000; procedura negoziata per l’affidamento di servizi di importo pari o superiore a euro 140.000.

La tipologia delle attività tecnico progettuali di cui necessita l’ente, afferenti ai servizi di architettura e ingegneria consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni afferenti le seguenti categorie: Edilizia – Insediamenti Produttivi-Agricoltura-Industria; Edilizia – Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità; Edilizia – Residenza; Edilizia – Istruzione; Edilizia – Cultura, Vita sociale, Sport; Edilizia – Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell’ordine; Edilizia – Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite; Edilizia – Edifici e manufatti esistenti; Edilizia – Edifici e manufatti esistenti soggetti a tutela; Strutture, Opere infrastrutturali puntuali non soggette ad azioni sismiche; Strutture, Opere infrastrutturali puntuali; Strutture speciali; Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni; Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota; Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche – Discariche inerti; Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi -Discariche con trattamenti e termovalorizzatori; Impianti – Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche; Impianti – Opere Impianti per la produzione di energia -Laboratori complessi; Infrastrutture per la mobilità- manutenzione; Infrastrutture per la mobilità- viabilità ordinaria; Idraulica – Navigazione; Idraulica – Opere di bonifica e derivazioni; Idraulica – Acquedotti e fognature; Tecnologie della informazione e della comunicazione – Sistemi informativi – Sistemi e reti di Telecomunicazione – Sistemi elettronici ed automazione; Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste – Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica; Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste – Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva; Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste – Interventi di recupero, riqualificazione ambientale; Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste – Interventi di sfruttamento di cave e torbiere; Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste – Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale; Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste – Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale interventi di pianificazione alimentare; Territorio e urbanistica- Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo – vigilanza alimentare; Territorio e urbanistica- Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica; Territorio e urbanistica- Pianificazione; Attività di assistenza tecnica ed amministrativa per l’attuazione; Attività di supporto tecnico-amministravo al RUP; Verifica della Progettazione; Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; Collaudo tecnico-amministrativo; Collaudo statico; Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione incendi; Studi e indagini geologici, sismici, geotecnici; Studi idrologici, idraulici e idrologici; Rilievi topografici, planoaltimetrici e dei manufatti; Pratiche catastali, perizie estimative, piani particellari; Studi, verifiche, valutazioni e relazioni in materia acustica; Studi per la valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, incidenza ambientale; Studi e indagini relativi ai flussi di traffico; Certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici; Servizi archeologici, studi e indagini archeologiche, assistenza archeologica durante l’esecuzione dei lavori, verifiche preventive dell’interesse archeologico; Verifiche tecniche/Vulnerabilità Sismica; Direzione dell’esecuzione del contratto inerente servizi o forniture; Attività connesse al Protocollo ITACA; Collegio tecnico consultivo; Servizi di progettazione grafica; Relazione e studi agronomici e forestali; Servizi di supporto al RUP per le procedure di gestione degli appalti pubblici, il monitoraggio, la rendicontazione, la reportistica e implementazione di banche dati della pubblica amministrazione (BDAP, Regis, altre piattaforme, ecc). Operatori economici ammessi: possono iscriversi all’elenco per l’affidamento di servizi richiesti, gli operatori economici di cui all’art. 66 del D.lgs. n.36/2023, compresi i professionisti singoli o associati iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. E’ ammessa la partecipazione anche di raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire.

