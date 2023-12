Itinerari e accoglienza turistica, l’Ente promozione Calabria avvia la stagione invernale

L’obiettivo è quello di far conoscere la Calabria in tutta la sua bellezza con itinerari studiati per andare incontro alle esigenze del turista sempre più attento alla conoscenza dei luoghi. L’ente promozione Calabria, guidato dal vibonese Luigi Saeli, in vista della stagione turistica invernale ha calendarizzato una serie di iniziative mirate alla promozione e sviluppo del comparto culturale ed economico del territorio calabrese. Il presidente Saeli spiega: «Si parte con la creazione del nuovo brand invernale regionale che coinvolgerà le varie località e comprensori sciistici». Più specificatamente «la promozione e diffusione di “Calabria assapora la bellezza” con l’hashtag ioscioincalabria, sarà incentrata sia all’interno dei vari uffici ed info-point turistici nazionali che su piattaforme social e testate locali». Con il progetto «puntiamo a far conoscere le diverse attrattive turistiche e naturalistiche che la nostra terra offre».

Inoltre alla promozione «si aggiunge la creazione di tour mirati alla scoperta delle località e degli eventi del comprensorio in sinergia con le varie amministrazioni locali, il tutto alla scoperta e allo sviluppo economico delle stesse». Non si tratta di iniziative isolate: «L’Ente -chiosa Saeli- sostiene da anni le campagne di promozione sociale di tematiche attuali. Stiamo intrattenendo futuri rapporti di collaborazione con le varie compagnie crocieristiche nel migliorare i servizi turistici quali: accoglienza e diffusione di materiale promo dei luoghi da visitare. Tutte attività che mirano al miglioramento della qualità ricettiva e turistica del territorio calabrese». Le novità, gli itinerari, i progetti sono consultabili anche sulla pagina social dell’Ente.

