Assunzioni al Comune di Vibo, oltre mille domande ricevute: rinviate le date delle prove

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia comunica che in merito alle procedure concorsuali per l’assunzione di quattro figure nei diversi profili, ha deciso di rinviare le date per lo svolgimento delle prove già fissate tra fine gennaio e inizio febbraio 2024. «La decisione si è resa necessaria in virtù dell’elevato numero di domande presentate – si legge in una nota della giunta comunale -, quasi mille in totale, al fine di individuare le migliori misure organizzative possibili per garantire una procedura celere ma scrupolosa, nell’interesse dei candidati. L’amministrazione, in un rapporto pienamente collaborativo con Asmel, ha rappresentato la problematica e Asmel ha già provveduto a comunicare a mezzo Pec il posticipo delle date a coloro che avevano risposto all’interpello. Le nuove date verranno comunicate successivamente, sempre a mezzo Pec da parte di Asmel, ed almeno 15 giorni prima della data stabilita. L’amministrazione tiene infine a precisare che i candidati che hanno già risposto all’interpello non dovranno effettuare alcuna nuova azione, quindi restano perfettamente valide tutte le candidature presentate nei termini stabiliti». I profili per i quali è indetta la selezione sono: Un posto Area degli istruttori – Istruttore amministrativo Cat. C1; un posto Area dei funzionari ad elevata qualificazione – Ex profilo Istruttore direttivo amministrativo Cat. D1; un posto Area dei funzionari ad elevata qualificazione – Ex profilo Istruttore direttivo tecnico Cat. D1; un posto Area dei funzionari ad elevata qualificazione – Ex profilo Istruttore direttivo comunicazione e gestione eventi Cat. D1.

