Marina di Zambrone, docce in spiaggia e servizi per persone con disabilità: «Miglioriamo l’offerta turistica»

«Quest’anno l’impulso verso la crescita è stato costante. Sul litorale di Zambrone sono state installate tre docce cui i bagnanti posso accedere liberamente. Più avanti sarà valutata l’ulteriore eventuale razionalizzazione del servizio. Ad arricchire l’offerta, la toilette per le persone disabili. E poi, oltre alla passarella che giunge fino a cinque metri dalla battigia come per legge, anche il cordolo per agevolarne l’attraversamento». È quanto riportato in un comunicato stampa del gruppo consiliare “Identità e futuro per Zambrone”. La cittadina costiera si prepara ad accogliere turisti, cercando di andare incontro alle esigenze di tutti. Tra le novità anche «la sedia mare job per persone disabili, un ulteriore passo in avanti nella direzione dell’accessibilità al mare per tutti. Su quest’ultima iniziativa due doverose aggiunte».

La consigliera Mariana Iannello, con delega alle Politiche sociali «ha fortemente voluto ed insistito per tale servizio, mentre il residence “Sciabache” ha messo a disposizione gratuitamente il suo personale per garantirne l’effettiva fruizione. Insomma – prosegue la nota – un’azione sinergica che ha dato i suoi evidenti frutti. Sul decoro, grazie all’iniziativa del consigliere Carlo Ferraro, l’amministrazione comunale ha impegnato altre risorse che hanno contribuito al migliore e costante buon mantenimento della pulizia della marina».

L’analisi di “Identità e futuro” prosegue: «A breve, altri interventi ed altre iniziative volte a migliorare i servizi in essere. L’Ufficio tecnico ha già in itinere altri progetti. Si è consapevoli, infatti, che urgono interventi strutturali per ottimizzare i servizi. E a tale proposito vale la pena ricordare che l’amministrazione comunale è stata destinataria di un finanziamento di 3,5 milioni per la messa in sicurezza del lungomare che consentirà un radicale passo in avanti verso uno sviluppo da sempre perseguito con tenacia e passione dagli amministratori comunali».