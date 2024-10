Undici tour operator incontrano le aziende calabresi: si punta a favorire le presenze turistiche sul territorio

Incontri personalizzati e visite aziendali per stringere e rafforzare accordi commerciali. Avrà inizio questo pomeriggio la missione di incoming – promossa da Promocalabriacentro, azienda speciale della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia – che porterà in Calabria una delegazione di undici tour operator nazionali e internazionali. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

Lo scopo – si legge nel comunicato – è quello di rendere maggiormente competitive le imprese operanti nel settore turistico ricettivo e favorire la presenza di turisti sul territorio regionale. L’ente camerale ha selezionato un gruppo di aziende – alberghi, residence, villaggi turistici, agriturismi, tour operator, agenzie di viaggio e turismo e bus operator – già coinvolto in un percorso di formazione allo scopo di implementare nuove competenze e prepararle alla missione di incoming.

Gli incontri B2B tra i tour operator e le undici aziende selezionate, rappresentative delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, si svolgeranno a partire da domani mattina, martedì 29 ottobre, al Grand Hotel Paradiso a Catanzaro. Alle 11 si terrà un punto stampa alla presenza del presidente dell’ente camerale, Pietro Falbo, e del vicepresidente dell’azienda speciale Promocalabriacentro, Antonio Casillo. Giornalisti e operatori sono invitati a partecipare.