Ricadi al top della classifica nazionale per “intensità turistica”: 815mila presenze a fronte di soli 5mila residenti

Nel 2024 il settore del turismo ha dimostrato di essere la vera “locomotiva” del Sud Italia, generando un indotto straordinario di ben 24,9 miliardi di euro. Ma quali sono le località che hanno trainato questo boom turistico? Un’analisi dettagliata ce la offre il Sole 24 Ore che ha stilato la classifica delle cinque località con la maggiore intensità turistica, rivelando risultati davvero sorprendenti. Un esempio significativo è proprio Ricadi, che si è posizionata al secondo posto nella graduatoria delle località con il maggiore coefficiente di intensità turistica. Una realtà che ha spiccato il volo da tempo, con strutture ricettive in aumento, e che si ritrova sul podio assieme a Sorrento, Peschici, Orosei e Taormina. Queste località, ognuna con il suo unico fascino e bellezze paesaggistiche, rappresentano veri e propri gioielli del turismo nel Mezzogiorno. Ricadi ha accolto nel 2024 ben 815mila turisti, nonostante la sua popolazione residente sia di appena 4.900 abitanti, ottenendo così un coefficiente di intensità turistica di 166.

Un risultato che da un lato non può che inorgoglire gli imprenditori e, dall’altro, conferma ancora una volta le grandi potenzialità ricettive di un territorio in crescita esponenziale (anche in termini di strutture ricettive) ma fragile e assai bisognoso di attenzioni da parte delle istituzioni. Da anni il settore imprenditoriale turistico della zona si batte, specie in Regione, per chiedere interventi di mitigazione del fenomeno erosivo lungo le coste, maggiore cura dei luoghi, interventi di manutenzione stradale e potenziamento dei servizi da offrire a residenti e turisti (anche in termini di iniziative di spessore) che, da diverso tempo oramai, scelgono di soggiornare sul territorio ricadese anche al di fuori della stagione estiva per via del clima favorevole e delle condizioni marine che consentono di godere delle spiagge da aprile fino anche a ottobre o novembre inoltrati. Oltre a Ricadi, altre quattro località hanno dimostrato una capacità straordinaria di attrarre turisti:

Sorrento : con 2,5 milioni presenze e 15.000 abitanti, Sorrento si aggiudica il primo posto con un coefficiente di intensità turistica di 167;

: con 2,5 milioni presenze e 15.000 abitanti, Sorrento si aggiudica il primo posto con un coefficiente di intensità turistica di 167; Peschici : grazie a 562mila presenze e una popolazione di appena 4.300 abitanti, Peschici si posiziona al terzo posto con un coefficiente di 131;

: grazie a 562mila presenze e una popolazione di appena 4.300 abitanti, Peschici si posiziona al terzo posto con un coefficiente di 131; Orosei : con 692mila presenze e 6.800 abitanti, Orosei raggiunge un coefficiente di intensità turistica di 102;

: con 692mila presenze e 6.800 abitanti, Orosei raggiunge un coefficiente di intensità turistica di 102; Taormina: accogliendo 543mila turisti con una popolazione di 10.465 abitanti, Taormina ha un coefficiente di intensità turistica di 52.

Quanto emerge dall’analisi effettuata dal Sole 24 Ore rappresenta un anno di straordinario successo per il turismo nel Sud Italia, rivelando con sorpresa nomi diversi rispetto alla solita rosa delle mete più popolari. Segno che l’attenzione e l’interesse dei turisti verso il Bel Paese va al di là dei luoghi più blasonati e che le bellezze del Meridione sono tutte primaria fonte di attrazione.