Vibo, l’Asp pubblica il bando per la stabilizzazione di 11 oss dopo il Dca che autorizza le assunzioni

Non solo 25 infermieri, l’Asp di Vibo Valentia stabilizzerà anche 11 operatori socio sanitari. Nelle scorse ore gli uffici di via Dante Alighieri hanno infatti pubblicato il bando, dopo che un nuovo Dca di Occhiuto firmato il 3 febbraio ha autorizzato l’Azienda sanitaria provinciale al reclutamento degli oss sulla base del fabbisogno aggiornato di personale. Nuova linfa, dunque, per la sanità vibonese che da inizio gennaio è stata messa a dura prova, dopo che una quarantina tra infermieri e oss lo scorso 31 dicembre erano stati lasciati a casa a causa di un esubero di personale, rivelatosi poi incredibilmente non veritiero a causa dei dati errati trasmessi dall’Asp vibonese alla Regione. Un vero e proprio pasticcio, venuto fuori ufficialmente quando – in seguito alle proteste dei lavoratori e a diversi sit-in davanti alla sede dell’Asp – alla Cittadella ci si è messi a ricontare ed è emerso che non solo non esisteva alcun esubero, ma addirittura la dotazione organica di infermieri e oss risultava sottostimata di alcune decine di unità.

Il Dca di Occhiuto e la delibera dell’Asp per le stabilizzazioni

Il decreto firmato ora dal commissario ad acta Roberto Occhiuto, e dai sub commissari Iole Fantozzi ed Ernesto Esposito, ridefinisce il nuovo fabbisogno per il profilo degli operatori socio sanitari, determinando i seguenti limiti massimi: per l’area ospedaliera (incluso il personale per la sala operatoria) 119 unità; per il territorio: 50 unità. Da qui il via libera alle assunzioni e il passo fondamentale dell’Asp che con una delibera firmata dai tre commissari straordinari – Vittorio Piscitelli, Gandolfo Miserendino e Gianluca Orlando – ha appunto approvato il bando per la stabilizzazione a tempo indeterminato di 11 oss. Nei giorni scorsi, era stato pubblicato invece l’avviso per la stabilizzazione di 25 infermieri.

Tali stabilizzazioni, si legge nella premessa della delibera, così come prevede la normativa vigente, hanno tra l’altro l’obiettivo di «rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da Covid-19».

Quali oss possono accedere alla stabilizzazione

Ma quali oss potranno accedere alla stabilizzazione? I criteri adottati sono gli stessi di quelli per gli infermieri. Il bando prevede che alla selezione possa partecipare il personale, «anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all’art. 2 ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020 n. 27» e che abbia maturato al 31 dicembre 2024 «almeno 18 mesi di servizio anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024». Qualora le persone in possesso dei requisiti siano in numero maggiore rispetto ai posti a disposizione, nell’avviso si precisa che sarà data precedenza a chi ha maturato gli stessi requisiti nell’Asp di Vibo. Le domande di partecipazione dovranno presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando.