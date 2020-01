Turismo, a Tropea Masterclass su innovazione e marketing digitale

Iniziativa dell’associazione albergatori Vibo Valentia rivolta agli operatori e agli amministratori pubblici. In cattedra l’esperta Roberta Milano

Una Masterclass su turismo, innovazione e marketing digitale a cura di Roberta Milano, docente e digital strategist, ex direttore marketing, comunicazione digitale di Enit. A promuoverla, per martedì 21 gennaio alle 16.30 all’hotel Tropis di Tropea, è l’associazione albergatori Vibo Valentia. L’iniziativa, denominata Next tourism è prevalentemente rivolta ad associazioni di categoria, operatori di settore e loro collaboratori, nonché agli amministratori dei comuni che ricadono nel territorio del Distretto turistico immaginato dall’associazione albergatori (Briatico, Drapia, Joppolo, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Ricadi, Spilinga, Tropea, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone e Zungri). Questo evento, si spiega non a caso, «rientra tra le linee di progettualità che la nostra associazione sempre in crescita con nuovi associati intende perseguire al fine di rafforzare il comparto ed essere sempre più in prima linea sulle dinamiche territoriali essendo lo stesso – si afferma in conclusione – strategico sotto tutti gli aspetti che vi ruotano».