Artigianato e piccole imprese: incontro fra Cna Calabria e il presidente Spirlì

Ribadita l’importanza del Recovery Fund che vedrà un terzo delle risorse destinate alle aree del Mezzogiorno

Il presidente provinciale della Cna di Vibo Valentia Antonino Cugliari, all’interno del provvisorio comitato regionale della Cna Calabria, ha sollecitato e ottenuto un incontro con il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì. L’incontro tra il neo commissario di Cna Calabria Giuseppe Vivace è stata un’utile occasione per riprendere alcuni temi già trattati nel tavolo tecnico regionale che riguardano il mondo dell’artigianato e delle piccole imprese fra cui il rifinanziamento di fondo artigianato, il grande tema della formazione dei mestieri artigiani e della trasmissione d’impresa, la semplificazione amministrativa. [Continua in basso]

“Durante l’incontro – fa sapere Antonino Cugliari – ci si è particolarmente soffermati sull’importanza del Recovery Fund in cui un terzo delle risorse saranno destinate alle aree del Mezzogiorno, pertanto la Calabria non può perdere questa grande occasione in quanto piano di ripresa indispensabile per il rilancio economico della ns. Regione. Questi uesti Qtemi rappresentano un’opportunità per la competitività delle imprese nella Regione. Cna Calabria ha poi confermato al presidente Spirlì la propria disponibilità, in rappresentanza di 15.000 associati, a collaborare con la Regione Calabria per sostenere l’economia regionale. Il presidente Spirlì ha apprezzato la visita istituzionale e lo spirito collaborativo intrapreso con le organizzazioni di impresa confermando la disponibilità a collaborare per la realizzazione di un progetto che veda lo sviluppo della piccola impresa calabrese”.