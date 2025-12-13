Il primo cittadino Pasquale Vivona ha reso nota la sottoscrizione in Regione di due convenzioni che consentiranno al Comune vibonese la realizzazione degli interventi: ecco quali sono

Sono giorni intensi nel territorio di Gerocarne e non solo per l'atmosfera natalizia e che annuncia il periodo di festa, ma anche dal punto di vista amministrativo, a dimostrazione del costante impegno della giunta comunale guidata dal sindaco Pasquale Vivona.

Il finanziamento

Quella di giovedì, infatti, è stata una giornata che ha portato in dote parecchie novità, annunciate proprio dal sindaco. Il primo cittadino gerocarnese, infatti, alla Cittadella regionale ha firmato la convenzione relativa al fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) per le annualità 2023/2024, nell’ambito del bando “Sviluppo delle montagne calabresi - Finanziamento progetti per il rilancio dei comuni Montani”.

Il progetto, presentato appunto dall'Amministrazione del territorio dell'Alto Mesima, prevede la rigenerazione urbana della Piazza antistante la Chiesa Santa Maria de Latinis e San Sebastiano.

Riqualificazione del centro storico

Sulla convenzione e su quello che sarà il disegno di ristrutturazione ne ha però parlato lo stesso sindaco Vivona, spiegando gli interventi: «Grazie al finanziamento di 95mila euro conseguente al bando Forsmit, avremo la possibilità di avviare i lavori per la rigenerazione urbana della piazza adiacente la Chiesa Santa Maria de Latinis. In altre parole, sostituiremo tutta la pavimentazione vecchia con una nuova in modo da dare maggiore decoro al nostro centro storico, perché è proprio da lì che si sale poi verso il borgo dei vasai e l'intenzione era ed è proprio quella di riqualificare tale zona e renderla più accessibile».

Rigenerazione aree rurali

Non è però finita qui perché lo stesso primo cittadino nella mattinata di venerdì è tornato in Regione: «Abbiamo inoltre firmato un convenzione - continua - per il finanziamento di 150mila euro per le aree rurali che ci darà la possibilità di intervenire su una strada ormai abbandonata da anni, sita in località San Rocco, e che porta a zone di attività agricole. Questa stessa zona viene infatti utilizzata dagli agricoltori prevalentemente nel periodo della raccolta delle olive».

Settimana prossima, inoltre, dovrebbe uscire la graduatoria di un finanziamento sulla sistemazione di alcune strade nelle frazioni, senza dimenticare la presentazione di un progetto per la sistemazione della strada serbatoio Ciano-Ariola.