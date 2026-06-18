Sabato 20 giugno incontro in piazza su risparmio e investimenti con l’autore che illustrerà "Primi passi verso l’economia". L’iniziativa della Pro loco, patrocinata dal Comune, affronterà credito, budget familiare e scelte quotidiane insieme a Lucio Ruffa, Anna Reiter e Alessia Gerace

Spendere, risparmiare e investire senza sentirsi disorientati davanti a scelte che riguardano la vita di ogni giorno. È il tema al centro dell’incontro promosso a Rombiolo dalla Pro loco con il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’appuntamento è fissato per sabato 20 giugno alle 18.45, nella piazza antistante la chiesa di San Michele.

Protagonista sarà Beppe Ghisolfi, che presenterà "Primi passi verso l’economia", edito da Aragno. Si tratta del suo ottavo libro, pensato per i ragazzi delle scuole medie e nato con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai concetti fondamentali della gestione del denaro.

Un percorso dedicato ai più giovani

Il volume si inserisce nel lavoro che Ghisolfi porta avanti per diffondere l’educazione finanziaria fin dalla giovane età. Presidente dell’Accademia di Educazione Finanziaria, consigliere del Cnel e dell’Istituto mondiale delle casse di risparmio Wsbi, dirige Banca Finanza e ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di vicepresidente dell’Abi e dell’Acri.

Accanto all’autore interverranno Lucio Ruffa, musicologo, docente di musica e pubblicista, e Anna Reiter, giornalista Rai, attrice e regista. La Pro loco ha scelto così di portare in piazza un tema spesso considerato specialistico, ma legato a decisioni che accompagnano famiglie, giovani e cittadini.

Dalla spesa quotidiana al mutuo

È Alessia Gerace, presidente della Pro loco di Rombiolo, a spiegare il senso dell’iniziativa: «L’obiettivo principale di questo incontro - spiega - consiste nell’ampliare la nostra offerta culturale, affrontando temi legati all’importanza del risparmio, l’accesso al credito, la gestione del budget familiare, fornendo semplici ma validi fondamenti di educazione finanziaria».

L’iniziativa vuole inoltre collegare queste competenze alle opportunità del territorio, alla gestione delle risorse personali e produttive e ai possibili percorsi di sviluppo socioeconomico e occupazionale.

«Si tratta di argomenti talvolta percepiti come troppo specifici, "di nicchia", ma che in realtà ciascuno di noi deve fronteggiare nella vita quotidiana, dalla semplice spesa giornaliera alla stipula di un mutuo».

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