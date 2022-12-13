L’assessore regionale Gianluca Gallo: «Procedono le erogazioni legate al Programma di sviluppo rurale con l’obiettivo di dare garantire la costante immissione di risorse finanziarie nel comparto agroalimentare»

Procedono con regolarità le erogazioni legate al Programma di sviluppo rurale «con l’obiettivo – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – di dare risposta concreta e puntuale alle legittime aspettative degli agricoltori e garantire la costante immissione di risorse finanziarie nei circuiti produttivi del comparto groalimentare, aspetto ancor più rilevante alla luce degli strascichi post pandemici e delle conseguenze derivanti dal conflitto russo-ucraino, oltre che dagli eventi calamitosi che negli ultimi mesi hanno interessato la Calabria». Pagamenti per oltre 16 milioni di euro in favore degli agricoltori calabresi, attraverso il Psr. In particolare, attraverso il kit decreto139, relativo ad annualità precedenti al 2022, Dipartimento Agricoltura e Arcea hanno dato corso al pagamento di 6.607.219,09 euro a vantaggio di 513 imprenditori agricoli e forestali, per le seguenti misure: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione; Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno; Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese; Pacchetto Giovani; Sostegno per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online; Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste; Cooperazione e Gruppi di azione locale e sostegno allo sviluppo locale Leader. [Continua in basso]

Contestualmente, è stato posto in pagamento – per un controvalore di altri 10.001.323,92 euro – un ulteriore decreto concernente le anticipazioni per l’annualità 2022 (l’ultima per quanto riguarda il Psr Calabria 2014/2022). Nello specifico, 8.925.470,47 euro saranno erogati a 2.071 beneficiari della misura che favorisce l’adozione ed il mantenimento delle pratiche di coltivazione biologica, mentre 1.075.853,45 euro saranno corrisposti a 178 imprenditori agricoli, al fine di incentivare le produzioni integrate per ridurre l’impatto delle coltivazioni sull’ambiente e contribuire così alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Dalla Regione fanno sapere che già nei prossimi giorni, inoltre, Dipartimento Agricoltura e Arcea procederanno all’elaborazione delle domande a saldo.

