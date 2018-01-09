Dopo i successi ottenuti al campionato mondiale da Francesco Fortuna, per la prima volta undici pizzaioli vibonesi si uniscono in vista di un obiettivo comune

Al via a Parghelia la scuola nazionale pizzaioli professionisti. Non si ferma la creatività e l’intraprendenza di Francesco Fortuna che dopo il prestigioso riconoscimento ottenuto al Campionato Mondiale “Pizza da Oscar”, tenutosi a Firenze il 14 novembre scorso, ha deciso di aprire una scuola ad hoc formando una vera e propria squadra con 11 pizzaioli vibonesi. Per la prima volta, quindi, un gruppo di pizzaioli si è unito in vista di un obiettivo comune: far crescere la scuola che, grazie a Francesco Fortuna, ha già ottenuto il via libera per operare quale vero e proprio distaccamento del Movimento pizzaioli italiani, con sede centrale l’Università del gusto di Diamante che ha come presidente Francesco Mantellicani (organizzatore del campionato di pizza piccante che si tiene a Scalea) con l’aiuto anche di Francesco Ricca, capo istruttore dei pizzaioli calabresi.

La sede della nuova scuola di Parghelia sorge all’interno della pizzeria “Miseria & Nobiltà” di Francesco Fortuna, coadiuvato dalla compagna Irene Malferà, supervisore della scuola e titolare anche lei del locale.Tante le iniziative in cantiere, la principale delle quali è quella di creare una pizza calabrese doc. Un traguardo importante ma possibile, perché “la pizza – spiega Fortuna – non è solo Napoli”. Accanto a ciò, l’intenzione di far crescere giovani pizzaioli a partire dall’età di 16 anni, organizzando anche delle manifestazioni di beneficienza con pizza gratis per i meno fortunati o da portare nel reparto di Pediatria nel periodo di carnevale.

Il gruppo di pizzaioli vibonesi, oltre che da Francesco Fortuna e Irene Malferà, è composto da: Carmelo Franzè, Gianluca Maiuolo, Mario Natalia, Bruno Santacaterina, Francesco Sgrò, Giuseppe Cirianni, Nicola Mirarchi, Gaetano Tolomeo, Raffaele Molino, Angelo Astorino e Domenico Caronte, quest’ultimo il più piccolo del gruppo – 16 anni – ed anche il primo allievo, dotato però di grandissime capacità.

Alla scuola con sede a Parghelia si possono associare tutti i pizzaioli della provincia di Vibo, contattando Francesco Fortuna o la pizzeria “Miseria e Nobiltà”. Si avrà diritto a dei master gratuiti riconosciuti con un apposito attestato. Verranno poi organizzati nella scuola dei corsi per l’abbinamento degli ingredienti e le decorazioni delle pizze, dei corsi di preparazione per partecipare a gare e campionati fra pizzaioli ed infine dei corsi sia per allievi e sia per istruttori pizzaioli. Pizza classica, pizza impala e pizza napoletana con la nuova scuola di Parghelia non avranno più segreti.

