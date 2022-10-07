Momento di riflessione nelle parrocchie delle diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea



Istituzionalizzata su richiesta dell’Associazione con direttive del presidente del Consiglio dei Ministri del 1998 e 2003, l’ Anmil (Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) domenica 9 ottobre celebra la 72ª edizione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro , sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio della Rai che ha inteso garantire il pieno sostegno alle manifestazioni organizzate in tutta Italia dalle sedi Anmil, cui prenderanno parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro. La celebrazione principale quest’anno si terrà a Fiume Veneto (Pn). [Continua in basso]

La Sezione Anmil di Vibo Valentia svolgerà la manifestazione con la lettura della preghiera dell’invalido del lavoro “Cava di Pietra” nelle parrocchie della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, grazie alla collaborazione del vescovo Attilio Nostro. “Nonostante la grave recrudescenza del fenomeno infortunistico che grava sul Paese, ad oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceve la giusta considerazione che dovrebbe invece rappresentare una priorità – dichiara il presidente Anmil di Vibo Valentia, Michele Caridà – e questa manifestazione sarà l’occasione per sensibilizzare sul tema le forze politiche appena elette a governare il Paese, stimolando riflessioni e assunzioni di un impegno per il futuro, al fine di attuare un programma di governo che tenga conto delle proposte concrete per arginare morti e infortuni sul lavoro e malattie professionali”. In coerenza con la tematica che quest’anno è stata lanciata per la ricorrenza – ovvero la Scuola della Testimonianza Anmil e la figura del Testimonial/Formatore attraverso la quale l’associazione sensibilizza efficacemente studenti e lavoratori negli incontri che svolge continuamente nelle scuole e nelle aziende – è stato realizzato uno spot di 30 secondi che, “nella sua semplicità, vede protagonisti due nostri testimonial del dramma degli infortuni sul lavoro.



“Alle forze politiche che da questa tornata elettorale escono vincitrici, chiediamo di porre al centro delle politiche di governo la tutela delle vittime del lavoro, la salute e l’incolumità dei lavoratori che sono il vero motore di un’economia con una grande voglia di riscatto e che per questo ha visto mettere da parte ogni regola”, ha concluso il presidente dell’Anmil, lanciando un accorato appello, affinché si avviino senza indugi rapporti costruttivi.



