Apre i battenti a Vibo Valentia, Gas Agrìa: il gruppo di acquisto solidale che avrà la sua base nella fattoria Junceum, sede operativa dell’associazione “La Goccia”. L’obiettivo, si legge in un comunicato, «è quello di diffondere la cultura del consumo responsabile, valorizzare i prodotti biologici, sostenendo, al contempo, i piccoli produttori locali del territorio, promuovendo così trasparenza, qualità e rispetto per l’ambiente».

Per i promotori, l’iniziativa «nasce dall’idea di avvicinare sempre più persone per condividere insieme valori e costruire un’alternativa concreta al consumo tradizionale». L’evento inaugurale, che si terrà sabato 4 aprile dalle ore 10, «sarà un’occasione di confronto, informazione e condivisione, aperta, non solo agli associati, ma a tutti i cittadini. La partecipazione è libera e si potranno gustare assaggini di dolci tipici pasquali realizzati dagli amici del Molino pastificio biscottificio Riga di Sant'Onofrio. Giorgio, il proprietario, da anni si dedica con cura e passione alla sua attività, realizzando dolci dal gusto unico e genuino, sapori di un tempo passato che sanno di casa e famiglia. I prodotti sono realizzati utilizzando materie prime di alta qualità: farina da grano antico Maiorca macinato a pietra presso il molino Corigliano di Rombiolo; zucchero di canna integrale biologico; burro alpino di alta qualità. Tutto è sapientemente realizzato attraverso lavorazioni artigianali e lievitazioni naturali».

Sarà, inoltre, «un’occasione unica di conoscere da vicino altre realtà imprenditoriali che hanno scelto del fare biologico e della sostenibilità, non solo un modello produttivo, ma un vero e proprio stile di vita. I cittadini sono tutti invitati a partecipare e a lasciarsi catturare da sapori e valori autentici».