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Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in provincia di Vibo Valentia, arrivata ormai a 14 anni e 7 mesi. È quanto emerge da uno studio realizzato da Facile.it, che evidenzia come il parco veicoli del territorio vibonese abbia registrato un incremento del 4% rispetto all’anno precedente.

Il dato colloca Vibo Valentia, a pari merito con Reggio Calabria, al primo posto in Calabria per anzianità media dei veicoli circolanti. A livello regionale, invece, l’età media delle auto si attesta a 14 anni e 4 mesi, confermando il progressivo invecchiamento del parco auto calabrese.

Nella graduatoria provinciale seguono, a pari merito, Cosenza e Crotone, dove l’età media dei veicoli raggiunge i 14 anni e 1 mese. Catanzaro, invece, risulta la provincia con le auto mediamente più “giovani”, ferme a 13 anni e 11 mesi.

L’analisi mette inoltre in evidenza come il fenomeno dell’invecchiamento del parco auto abbia interessato l’intera regione, con aumenti compresi tra il +1% registrato a Crotone e il +4% rilevato nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Ecco l’età media dei veicoli circolanti nelle province calabresi: