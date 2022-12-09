Ne potranno beneficiare famiglie residenti con Isee bassi. Ecco i requisiti e come presentare la documentazione

Il Comune di Briatico ha emesso un avviso pubblico avente come oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche”. La somma assegnata all’ente è di 86mila euro. Di questa cifra, 40mila euro destinati alle utenze domestiche e 46mila euro per buoni spesa alimentari. I ticket potranno essere spesi sia per alimenti che per prodotti di igiene personale, per la casa, farmaci. Invece le utenze domestiche riguardano tutte le bollette dei servizi abitativi essenziali comprese la tari anno 2019, nonché il pagamento dei canoni di locazione relativi ai contratti regolarmente registrati. Possono presentare domanda, le famiglie residenti nel Comune di Briatico che rientrano nelle categorie individuate di seguito e siano in possesso di un Isee valido per l’anno in corso inferire ai 12mila e 500 euro. [Continua in basso]

I beneficiari e come presentare domanda

Ne potranno beneficiare i cittadini privi di reddito che non abbiano nei nuclei familiare lavoratori dipendenti, autonomi, stagionali, pensionati o percettori di altri redditi ;

; soggetti che hanno subito la riduzione del reddito alla data di presentazione della domanda in seguito a sospensione, riduzione o interruzione di qualsiasi forma di lavoro e che non percepiscano prestazioni a sostegno del reddito.

in seguito a sospensione, riduzione o interruzione di qualsiasi forma di lavoro e che non percepiscano prestazioni a sostegno del reddito. residenti il cui nucleo è composto da 1-3 persone e disposte di un reddito in misure non superiore a 1.100 euro mensili. Cittadini con nucleo 4 o più persone con reddito non superiore ai 1500euro mensili. I buoni spesa hanno un valore di 25 euro ciascuno.

La domanda dovrà essere presentata entro il 16 dicembre a mezzo pec o a mano presso ufficio protocollo. Alla domanda bisognerà allegare copia documento identità, modello Isee, documentazione accertante stato di disabilità, contratto di locazione registrato, ricevute di pagamento.

